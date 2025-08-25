Renault sostiene il rugby femminile con “Give Me 5”. Programma dedicato a inclusione e pari opportunità nello sport

Già Partner della Fédération Française de Rugby dal 2020, Renault rafforza il proprio impegno sociale con il programma 'Give Me 5', dedicato al rugby femminile. Con il supporto della FFR e dell'associazione Rugby Girl Académie, la Casa francese lancia infatti il kit Giveme5 per favorire la pratica della disciplina nel Dipartimento della Senna-Saint-Denis, terzo in Francia per numero di giocatori. Il kit, realizzato con l'artista locale Juliette Nicot, comprende maglia, pantaloncini, calze, casco e paradenti, ed è destinato ai giovani atleti in occasione di sessioni di iniziazione organizzate dai club del territorio.

L'iniziativa è sostenuta dalle giocatrici della nazionale francese Nassira Konde, Madoussou Fall Raclot e Joanna Grisez, oltre che dal testimonial Raphaël Ibanez, e prenderà il via dalla stagione 2025-2026. «Con la FFR stiamo costruendo una partnership forte - ha dichiarato Arnaud Belloni, direttore marketing mondo di Renault - che ha un senso profondo. Il kit Giveme5 ne è la prova, con l'obiettivo di sviluppare l'accesso al rugby in tutti i territori». Il programma Give Me 5, lanciato nel 2022, è il progetto di responsabilità sociale di Renault volto a promuovere inclusione e pari opportunità attraverso lo sport. Già attivo nel tennis con la riqualificazione di campi in Europa, Africa e Sud America, oggi compie un ulteriore passo avanti con il rugby, consolidando una strategia di sponsorizzazione focalizzata su rugby, tennis e calcio.