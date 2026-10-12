Renault E-Space Concept, a Parigi rinasce il monovolume: sei posti, tecnologia e spazio per vivere l’auto

Tornare alle origini per immaginare il futuro dell’automobile. È questa la filosofia che Renault porta al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con E-Space Concept, un prototipo completamente elettrico che recupera lo spirito rivoluzionario della prima Espace del 1984 e lo proietta in una nuova dimensione, fatta di spazio, tecnologia e versatilità. Non si tratta semplicemente di un esercizio stilistico. Con E-Space Concept, Renault vuole riportare al centro del dibattito automobilistico il monovolume, una tipologia di carrozzeria progressivamente oscurata dal successo dei SUV, ma che secondo la Casa francese conserva caratteristiche particolarmente interessanti nell’era dell’elettrificazione. A inquadrare il progetto nella strategia del gruppo è stato François Provost, CEO di Renault Group, che durante la conferenza stampa ha ribadito la volontà di accelerare sul fronte dei prodotti e dell'innovazione.

«Abbiamo fatto scelte chiare», ha spiegato, indicando tra le priorità i prodotti capaci di suscitare emozioni, l'accelerazione dell'elettrificazione e lo sviluppo delle tecnologie. E proprio parlando delle novità presentate a Parigi ha sottolineato: «Con E-Space Concept stiamo reinventando l’idea della voiture à vivre». Un concetto che attraversa la storia di Renault e che oggi assume un significato nuovo. «Quando Renault ha lanciato Espace nel 1984, non era soltanto una nuova automobile. Era una nuova idea, che ripensava la mobilità intorno alle persone, alla loro vita quotidiana e ai momenti che condividono», ha ricordato Fabrice Cambolive, CEO del marchio Renault e Chief Growth Officer di Renault Group. «Questa esplorazione è la nostra visione della futura voiture à vivre: un’auto completamente elettrica, progettata intorno alle persone e alla loro vita, versatile, modulare e generosa».

Un monovolume che sfida i SUV. Lungo 4,70 metri, largo 2,02 e alto 1,67 metri, Renault E-Space Concept riprende alcune proporzioni della prima generazione, reinterpretandole attraverso superfici levigate, linee essenziali e una silhouette particolarmente aerodinamica. Le ruote da 23 pollici sono collocate alle estremità della carrozzeria, con sbalzi ridotti, mentre il parabrezza prosegue visivamente la linea del cofano, richiamando il caratteristico profilo della Espace originale. La firma luminosa è completamente nuova: un grande elemento a forma di U attraversa il frontale, incorniciando il logo Renault illuminato. Anche la parte posteriore sviluppa lo stesso linguaggio stilistico.

Particolare attenzione è stata dedicata all’efficienza aerodinamica, con una lama mobile nel paraurti anteriore che può avvicinarsi alla strada alle velocità elevate. «Perché abbiamo deciso di tornare al monovolume? Prima di tutto perché offre il massimo spazio interno in dimensioni compatte e risponde a ciò che molte persone cercano oggi: modularità, comfort, facilità d’uso e luminosità», ha spiegato Alexandre Malval, direttore del design Renault, durante la presentazione. «Inoltre, questa tipologia di carrozzeria offre un’efficienza essenziale per le prestazioni di un’auto elettrica.

Ed è un’alternativa ai SUV e alle berline tradizionali». Ma è soprattutto la superficie vetrata a caratterizzare il progetto. Il tetto panoramico e gli ampi cristalli laterali trasformano l’abitacolo in una sorta di architettura trasparente, ispirata anche alle opere del movimento Bauhaus. Come sottolinea Romain Gauvin, responsabile del design avanzato e delle concept car Renault, nel comunicato stampa, il progetto ricerca forme levigate ispirate anche al mondo dell'aeronautica, senza rinunciare a un'ampia superficie vetrata per gli occupanti.

Sei sedili e un abitacolo che diventa un salotto. La vera rivoluzione è all’interno, dove Renault ha sviluppato uno spazio progettato prima di tutto intorno alle persone. L’abitacolo ospita sei sedili individuali disposti su tre file, con un pavimento completamente piatto reso possibile dall’architettura elettrica. I sedili della seconda fila possono ruotare di 180 gradi, creando una disposizione faccia a faccia con quelli posteriori. In alternativa, possono ripiegarsi completamente per trasformarsi in un grande piano d’appoggio, rendendo lo spazio simile a un salotto. Una console centrale mobile attraversa longitudinalmente l’abitacolo e integra un piccolo frigorifero, un purificatore d’aria e soluzioni dedicate all’intrattenimento, compresi controller per videogiochi.

«Immaginate i sei sedili individuali che possono ruotare per trasformare l’abitacolo in un luogo», ha raccontato Malval sul palco del Salone di Parigi, illustrando come i sedili centrali possano ripiegarsi e creare, insieme alla console, una superficie simile a un tavolino, utilizzabile per giochi, oggetti o altre attività. Renault interpreta così il concetto di voiture à vivre, l’auto da vivere, trasformando il tempo trascorso a bordo in un’esperienza che va oltre il semplice spostamento. Stéphane Maiore, responsabile del design interno Renault, spiega nel comunicato che i sedili sono ispirati più al mondo dell'arredamento che all'automobile, con l'obiettivo di creare un ambiente futuristico, accogliente e conviviale.

OpenR Panorama, il futuro della tecnologia Renault. E-Space Concept anticipa anche alcune soluzioni destinate ad arrivare sulle future vetture della gamma alta Renault. Al posto della tradizionale plancia trova spazio OpenR Panorama, un display curvo largo 1.130 millimetri e alto 110, esteso da un montante all’altro dell’abitacolo. Lo schermo principale non è touch: le funzioni vengono controllate attraverso due display flessibili posizionati vicino al volante, in modo da lasciare il più possibile libero lo spazio davanti al passeggero. Il concept adotta inoltre la tecnologia steer-by-wire, che elimina il collegamento meccanico tradizionale tra volante e sterzo, consentendo nuove possibilità di progettazione e gestione della sterzata. «Il terzo aspetto è la tecnologia, che deve dare serenità agli utilizzatori», ha spiegato Malval durante la conferenza, descrivendo il display panoramico che attraversa l'abitacolo e la possibilità di ridurre la presenza visiva dei comandi touch.

Materiali naturali e una nuova interpretazione del comfort. L’abitacolo punta su un’atmosfera calda, lontana dall’impostazione minimalista e fredda di molti prototipi elettrici. Dominano le tonalità del rosso, dal corallo al bordeaux, con rivestimenti tessili, moquette in lana e dettagli decorativi realizzati anche con paglia tinta.

La ricerca si estende ai materiali di origine biologica: le vernici interne utilizzano una quota di resina bio-based, mentre il rivestimento del volante contiene componenti derivati dall’olio di ricino e dal cotone biologico. «Entrare nell’abitacolo significa immergersi nel colore», osserva Éléonore Lebec, designer colori e materiali Renault, nel comunicato stampa, descrivendo un ambiente dominato dalle sfumature del rosso e dalla moquette corallo.