​Renault svela il nome del nuovo crossover alto di gamma: ecco Filante, audace e carismatico

Renault ha svelato il nome del suo futuro crossover di segmento E destinato ai mercati internazionali: si chiamerà Filante. Modello alto di gamma, audace e carismatico, Filante rappresenta un nuovo tassello della strategia globale del gruppo e sarà il quinto di otto veicoli previsti nell'ambito dell'International Game Plan 2027. Caratterizzato da un design distintivo e all'avanguardia, un abitacolo progettato per il benessere degli occupanti e il ricorso a tecnologie di punta, Filante incarna la visione di rinnovamento di Renault al di fuori dell'Europa.

Il nome richiama lo spazio e il viaggio, simboli di dinamismo e innovazione, e affonda le radici nella storia della marca, ispirandosi alla leggendaria Etoile Filante del 1956, monoposto da record capace di superare i 300 km/h, e alla concept-car Filante Record 2025, protagonista di un primato di efficienza elettrica. Il nuovo crossover sarà assemblato nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud, Paese strategico per Renault grazie al consolidato know-how nei segmenti D ed E. In una prima fase Filante sarà commercializzata sul mercato coreano, per poi essere esportata in altre regioni. La presentazione ufficiale del modello è prevista a Seul il prossimo 13 gennaio. L'evento sarà trasmesso sulla piattaforma digitale dedicata agli eventi Renault.