Renault Symbioz fa il pieno di Adas: sicurezza e comfort al top. Guida autonoma di livello 2 e assistenza al parcheggio

Lanciato nel 2023, il programma Human First incarna la volontà di Renault di incrementare la sicurezza del conducente e dei passeggeri, ma anche degli altri utenti della strada, in tutto il mondo, tramite numerosi progressi tecnologici. In linea con quest'obiettivo ambizioso, Symbioz si pone ai massimi livelli in termini di sicurezza passiva e attiva. Nella versione iconic è dotato di 6 airbag e 29 dispositivi di assistenza alla guida (Adas) di ultima generazione. Tra questi, l'Active Driver Assist (guida autonoma di livello 2) e il cruise control adattivo sono tra i più avanzati del segmento.

In dettaglio, l'Active Driver Assist è un'evoluzione dell'Highway and Traffic Jam Companion che diventa ora contestuale, ampliando il suo campo di applicazione al di là delle strade a scorrimento veloce. Il suo principio consiste nell'associare intelligentemente le funzioni dell'Adaptive Cruise Control (con Stop & Go), dell'assistenza al mantenimento nella corsia e del riconoscimento della segnaletica stradale. Abbinandole a dati di geolocalizzazione e mappe specifiche, il veicolo può circolare in modo autonomo anche se il conducente è tenuto per legge a mantenere il contatto con il volante. Il conducente può anche attivare la funzione di riconoscimento della segnaletica stradale che mostra sul cruscotto e sullo schermo di navigazione la velocità massima consentita nel tratto di strada che il veicolo sta percorrendo.

Nel caso in cui la velocità del veicolo sia superiore a quella autorizzata, compare un segnale visivo. Il pulsante sul volante consente di attivare il limitatore ed il regolatore di velocità, ma anche l'Adaptive Cruise Control intelligente, per adattarsi automaticamente o meno alla velocità legale. In termini di dispositivi di assistenza alla guida, uno dei punti forti di Symbioz è il sistema di frenata automatica di emergenza che funziona anche nelle manovre in retromarcia. Quando i sensori a ultrasuoni rilevano la presenza di un potenziale ostacolo (che si tratti di un pedone, un ciclista, un palo o altro), il sistema avverte il conducente con segnali visivi e acustici. Se il conducente non reagisce, la frenata di emergenza è attivata per due secondi per evitare la collisione. Questo dispositivo è operativo in retromarcia ad una velocità compresa tra 3 e 10 km/h. Per assistere i conducenti e ridurre il rischio di incidenti, Symbioz è dotato di uno strumento che li aiuta ad essere consapevoli dei propri comportamenti e abitudini di guida (con un punteggio su una scala da 0 a 100 che prende in considerazione velocità, traiettoria e distanze di sicurezza) e fornisce loro consigli personalizzati, sia a livello di guida che di utilizzo degli Adas, suggerendo aree di miglioramento.

Un nuovo pulsante situato a sinistra del volante, My Safety Switch, consente al conducente, con un semplice gesto, di attivare o disattivare le impostazioni preferite per almeno sei Adas contemporaneamente, stabilendo ad esempio se attivarli o meno. Per aumentare la sicurezza, a bordo di Symbioz sono disponibili: frenata automatica di emergenza con funzione incroci (Automatic Emergency Braking System Junction Function), sensore angolo morto (Blind Spot Warning - BSW), assistenza al mantenimento nella corsia (Lane Keeping Assist - LKA), alert di superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning - LDW) e sistema di controllo dell'attenzione del conducente (Driver Attention Alert - DAA). In aggiunta per un'esperienza di guida al top è possibile utilizzare: regolatore e limitatore di velocità, regolatore di velocità adattivo intelligente (Intelligent Adaptive Cruise Control - IACC), Alertdistanza di sicurezza (Distance Warning - DW) eassistenza alle partenze in salita (Hill Start Assist - HSA). Infine per le manovre di parcheggio: camera a 360° (360° Around View Camera), sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali (Rear, Front and Side Park Assist), alert di uscita dal parcheggio in retromarcia (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) e alert di uscita sicura degli occupanti (Occupant Safe Exit Alert - OSE).