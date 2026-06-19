Renault Twingo elettrica, il listino da 19.500 a 21.100 euro. Cambolive: «Omaggio alle origini e balzo verso il futuro»

La Twingo E-Tech viene proposta negli allestimenti Evolution e Techno. La prima a 19.500 euro, l’altra a 21.100. In caso di incentivi statali, il costo può calare. Disponibili a richiesta il cavo per ricarica domestica (350 euro), sedili anteriori riscaldabili (300 euro) e cerchi in lega da 18” (500 euro). Il pacchetto Advanced Charge (490 euro) compreso nella promozione R-Pass, aggiunge il caricatore da 11 kW, la ricarica in CC fino a 50 kW e la funzione vehicle-to-load. L’Easy Drive da 600 euro completa la dotazione con monitoraggio angolo cieco, sensori e assistente alle manovre.

Per contenere i costi, in Renault hanno fatto ricorso alla condivisione di alcune componenti con Dacia, il marchio rumeno di proprietà francese noto per il buon rapporto qualità/prezzo. La climatizzazione, i comandi al volante, il freno di stazionamento elettronico sono ripresi da modelli della casa rumena, così come gli attacchi YouClip, che permettono di collegare accessori dedicati come ganci, luci, portacellulari e simili. Utili e comodi divisori e portabibite stampati in 3D. Una chicca il freno di stazionamento elettronico che si attiva quando si slaccia la cintura e si apre la porta del guidatore.

In occasione del lancio della nuova Twingo, il Ceo di Renault, Fabrice Cambolive, ha spiegato che per raccogliere la sfida di proporre una piccola auto elettrica a meno di 20.000 euro senza rinunciare alla produzione europea, all’obiettivo di decarbonizzazione e al valore cliente, “è stato necessario tornare allo spirito Twingo, che ha posto la vita quotidiana, l’astuzia e l’ingegnosità al cuore del design”. Secondo Cambolive “la Twingo E-Tech Electric incarna al tempo stesso un omaggio alle sue origini e un balzo verso il futuro”.