Retrofit elettrico, boom richieste in Francia per le citycar. Sostenuto dallo Stato, il kit può costare 3.000 euro con gli incentivi

PARIGI - Boom di richieste in Francia per la trasformazione in auto 100% elettriche con il cosiddetto retrofit delle Fiat 500 già immatricolate in quel Paese, secondo quanto previsto dalla attuale normativa e soprattutto sulla spinta degli aiuti che lo Stato ha varato per favorire il rinnovo del parco circolante e il miglioramento della qualità dell'aria. La recente estensione del programma di incentivi al settore automotive, varata in Francia dal presidente Emmanuel Macron, e attiva dal 4 di agosto, ha infatti esteso le agevolazioni anche alle auto 100% elettriche realizzate con retrofit partendo da modelli benzina o diesel già immatricolati.

In particolare un bonus di 1.000 euro continuerà ad essere erogato dallo Stato a chi risiede o lavora in zone a basse emissioni - le cosiddette ZFE, come la vasta area metropolitana di Parigi ma anche in altre 18 aree francesi - in aggiunta ad un incentivo di identico valore (1.000 euro) concesso dalle autorità locali. Il piano Macron affronta efficacemente, dunque, il problema della democratizzazione della mobilità 100% elettrica perché permette con una spesa che parte, al netto degli incentivi, da 3.000 euro di convertire la propria auto da termica a BEV, con tutti i vantaggi pratici per chi è appunto abitante di una zona 'attenzionata' dal punto di vista della qualità dell'aria e delle limitazioni alla circolazione. Come spiega Aymeric Libeau, presidente della AIRe (Association franaise du Retrofit électrique) e titolare della Transition-One, la più importante azienda del settore, la possibilità della trasformazione elettrica è stata autorizzata in Francia con un decreto ministeriale che è entrato in vigore il 4 aprile, e che prevede sia il nuovo collaudo, l'emissione di una nuova carta di circolazione e la riclassificazione (secondo le norme in vigore in quel Paese) nella scala Crit'Air che è alla base delle eventuali limitazioni alla circolazione e dello stesso bonus-manus fiscale.

Questa attività di 'aggiornamento' delle auto già immatricolate è stata autorizzata - spiega Libeau - dallo Stato con un decreto ministeriale del 13 marzo 2020 poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 3 aprile 2020, può beneficiare in casi specifici di aiuti pubblici fino a 5.000 euro Ed è proprio Transition-One - che dal 4 e fino al 27 agosto ha organizzato un tour dimostrativo a Orleans, Paris, Lyon, Annecy, Cannes, Nizze e Frejus - a 'spingere' sulla conversione 100% elettrica della popolare Fiat 500. Come si scopre attraverso il sito di questa start-up con sede a Orleans (https://transition-one.fr) al momento sono possibili interventi di retrofit, oltre che su Fiat 500, anche su Citroen C1, C3 e Berlingo; Dacia Sandero; Mini One; Peugeot 107, 207 e Partner; Renault Kangoo, Twingo II e Clio 3; Toyota Aygo; Volkswagen Polo. Il tutto, precisa Transition-One, con 2 anni di garanzia a chilometraggio illimitato per la trasformazione e 5 anni/100mila km per le batterie.