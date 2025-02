Rétromobile, Renault Filante Record 2025: il futuro dell’efficienza elettrica prende forma

PARIGI – La storia di Renault è costellata di innovazioni e primati, con la Filante Record 2025 il marchio francese torna a puntare verso nuovi orizzonti. Presentata in anteprima mondiale al Rétromobile di Parigi, la demo-car elettrica non è un semplice esercizio di stile, bensì un vero e proprio laboratorio su ruote che incarna il massimo della tecnologia e dell’aerodinamica, con un obiettivo ambizioso: ridefinire i limiti dell’efficienza energetica nel mondo dell’auto elettrica.

Il design della Renault Filante Record 2025 è un omaggio alla storia del marchio, con riferimenti chiari a modelli iconici come la 40 CV des Records del 1925 e l’Étoile Filante del 1956, entrambi simboli dello spirito pionieristico e della tecnica del marchio della Losanga. Il progetto non è solo un tributo al passato, anzi proietta Renault verso il futuro. Il veicolo, lungo 5,12 metri e alto appena 1,19 metri, è stato progettato in collaborazione con i tecnici di Ligier con una silhouette affusolata e, se vista dall’alto, a goccia che riduce al minimo la resistenza aerodinamica. Le sue linee si ispirano all’aeronautica, con superfici appositamente studiate in galleria del vento per fendere l’aria. Non mancano dettagli raffinati: come la rivettatura attorno l’abitacolo, i finestrini blu e la carrozzeria in tinta blu ultravioletto, capace di cambiare riflessi in base alla luce.

L’attenzione all’aerodinamica va’ di pari passo alla ricerca estrema sulla riduzione del peso. Grazie all’uso di materiali avanzati, come la fibra di carbonio e leghe ultraleggere, il peso complessivo del veicolo è contenuto in soli 1.000 kg. Un risultato straordinario, ottenuto anche grazie all’ottimizzazione strutturale resa possibile dalle più avanzate simulazioni digitali e tecnologie come la stampa 3D con scalmalloy, un materiale che fonde a leghe di alluminio con polimeri utilizzato in ambito aerospaziale per garantire leggerezza e resistenza.

L’efficienza non riguarda solo la forma, ma anche la tecnologia a bordo. La Renault Filante Record 2025 è equipaggiata con un innovativo sistema di sterzata, steer by wire, e frenata, brake by wire. Tali sistemi, derivati dal mondo delle competizioni, sono completamente elettronici ed eliminano i collegamenti meccanici tradizionali riducendo, così, peso e volume. Anche le batterie, con una capacità di 87 kWh, sono state ottimizzate attraverso la tecnologia cell-to-pack, che consente di migliorare la densità energetica e l’autonomia senza aumentare la massa complessiva.

L’abitacolo, ispirato al mondo dell’aviazione, presenta degli interni su misura di chi sta al volante. Il sedile del conducente, progettato come un’amaca in tessuto teso su sottili lame di carbonio, offre un comfort ergonomico senza compromettere il peso. Il volante, realizzato in scalmalloy e dotato di un display digitale panoramico, integra i comandi principali in una configurazione mutuata dalle soluzioni aeronautiche. Il pilota, che siede quasi sdraiato, ha tutto a comando di mano infatti sia accelerato che freno sono dietro il volante, inoltre ci sono funzionalità mutuate dalla strada come il cruise control. Ogni dettaglio è studiato per offrire la massima efficienza, compreso un innovativo sistema di ventilazione passiva che riduce la necessità di componenti aggiuntivi.

L’impegno nella riduzione dei consumi si estende anche agli pneumatici da 19”, sviluppati in collaborazione con Michelin per garantire la minima resistenza al rotolamento possibile. Grazie a una struttura ottimizzata, a materiali innovativi e un disegno specifico, questi pneumatici riducono le dispersioni energetiche contribuendo in modo significativo all’autonomia complessiva del veicolo.

La Renault Filante Record 2025 non è un semplice esercizio di stile. La versione svelata al Salone Rétromobile di Parigi verrà ulteriormente affinata in galleria del vento, per poi passare sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici Renault prima di tentare di stabilire nuovi record di efficienza nel corso del primo semestre dell’anno. La vettura della Régie rappresenta un manifesto tecnologico che anticipa soluzioni che potremmo vedere in futuro nella mobilità elettrica. Non solo, la demo-car Renault dimostra che l’innovazione e la tradizione possono coesistere armoniosamente per creare veicoli sempre più performanti e sostenibili.