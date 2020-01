Ricalibratura ADAS, come eseguirla correttamente con Carglass

MILANO - L'evoluzione tecnologica che sta cambiando (in meglio) l'automobile porta con sé dei vantaggi indiscutibili, soprattutto in termini di sicurezza per il guidatore, i passeggeri e gli altri utenti della strada. Ma comporta anche qualche rischio fino a ieri – quando cioè le problematiche tecniche delle vetture erano sostanzialmente confinate al mondo della meccanica – neppure ipotizzabile.

La più recente conferma viene da Carglass, azienda leader nella riparazione e sostituzione rapida dei vetri danneggiati inserita nel gruppo globale Belron che conta oltre 29.000 dipendenti e 2.400 centri di assistenza attivi in 34 Paesi di tutti i continenti, è la prima realtà del settore a dotarsi di un evoluto sistema che permette la perfetta «ricalibratura» dei cristalli di un'auto reduce da un intervento in uno dei suoi centri di assistenza.

I moderni sistemi Adas affidano alcune delle proprio preziose – e ormai quasi irrinunciabili - funzioni di assistenza alla guida alle rilevazioni effettuate dalle telecamere montate sul parabrezza. Basta però una minima variazione nell'inclinazione del vetro, evento sempre possibile dopo una sosituzione, per vanificare in tutto o in parte l'attendibilità delle informazioni raccolte da questi dispositivi.

Diventa quindi indispensabile resettare le telecamere riportarndole alle condizioni iniziali. Operazione che i tecnici Carglass sono ora in grado di effettuare, in conformità con i manuali delle case automobilistiche e grazie a un sofisticato strumento professionale denominato Csc (Camera and Sensor Calibration tool).

Al Csc viene connesso il pannello di ricalibratura diverso per ogni tipo di auto e capace di valutare, una volta posizionato alla distanza corretta e connesso all'«On board diagnostics» (la presa che consente di valutare l'elettronica di ogni auto), l'affidabilità delle telecamere di bordo, riportandole se occorre alle condizioni iniziali grazie all'esatta centratura consentita dal puntamento sui supporti laser installati sulle ruote prima di avviare il processo.

Grazie a questo investimento tecnologico Carglass, che dal 2017 ha diversificato la propria attività anche nel settore della carrozzeria, ha messo a segno un exploit davvero significativo: in tre anni infatti gli interventi successivi alla sostituzione del parabrezza sulle telecamere collegate ai sistemi Adas hanno registrato una crescita esponenziale che l'azienda quantifica nel 178%.