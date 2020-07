Ricambi d’ auto contraffatti, scoperto laboratorio del falso. Vendevano pezzi in tutto il mondo

TORINO - La guardia di finanza di Torino ha denunciato due 50enni, imprenditori del settore dell’automotive, per contraffazione e frode in commercio. Sequestrati oltre 40 mila pezzi di ricambio per auto contraffatti, tutti riportanti marchi delle più prestigiose case automobilistiche. Le due ditte si trovano a Torino e a Carmagnola. In quest’ ultima, le Fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio laboratorio del falso. All’interno del capannone, apparecchiature digitali all’avanguardia realizzavano ogni giorno migliaia di ricambi per auto e accessori con i marchi delle più note aziende (estranee ai fatti): Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Porsche. I pezzi venivano poi venduti in tutto il mondo, dal Belgio alla Germania fino al Cile e agli Usa. Sequestrati anche i macchinari industriali utilizzati per realizzare la frode.