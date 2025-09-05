Il rientro dalle vacanze da bollino rosso. Anas: nel weekend sulle strade 12 milioni di auto

Ancora partenze nel weekend grazie a un meteo contrassegnato dalle alte temperature. Ma soprattutto domenica sarà la giornata degli ultimi rientri in città prima dell'apertura delle scuole nel corso dei prossimi giorni. Sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento, oggi e domani verso le località turistiche per le ultime vacanze,e nel pomeriggio di domenica 7 settembre per il ritorno nelle grandi città del Centro-Nord. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 800mila spostamenti di autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, sabato 6 settembre, e in particolare in quello di domenica 7, giornata di stop per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Anche in questo weekend Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.Fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l'83% di quelli attivi (1.672).

Dall'amministratore delegato dell'Anas Andrea Gemme arriva l'invito a guidare con prudenza e soprattutto a non mettersi mai al volante con il cellulare in mano. Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: la A2 «Autostrada del Mediterraneo» che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 «Jonica» e 18 «Tirrena Inferiore» in Calabria; le Autostrade A19 «Palermo-Catania» e A29 «Palermo-Mazara del Vallo» in Sicilia; la statale 131 «Carlo Felice» in Sardegna; la statale 148 «Pontina» nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 «Appia» assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 «Aurelia» (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 «Adriatica» (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 «del Lago di Como e dello Spluga» in Lombardia, la statale 45 «di Val Trebbia» in Liguria, la statale 26 «della Valle D'Aosta» e la statale 309 «Romea» tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 «di Alemagna» in Veneto.