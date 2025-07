Rimac Nevera R straccia Koenigsegg Jesko Absolut: record di velocità con 431,45 km/h

La pista dell'Automotive Testing Papenburg (ATP) in Germania dedicata alle prove di velocità ha visto la conquista del primato nella prova di accelerazione 0-400 km/h, quello della velocità massima (431,45 km/h) e di altri 23 record di prestazioni da parte dell'hypercar elettrica Rimac Nevera R. Verificata da Dewesoft, questa sessione di test, si legge nella nota dell'azienda, è analoga alla convalida finale di ogni esemplare della Nevera prima delle consegne ai clienti, con la sola differenza della finalizzazione a stabilire i nuovi record.

Nel caso specifico la Nevera R - che mette a terra 2.107 Cv erogati da quattro motori elettrici singoli - ha migliorato di 4,14 secondi il record di precedente (29,93 secondi della Nevera standard) per scattare da fermo fino a 400 km/h. Inoltre l'hypercar elettrica di Rimac in versione R ha migliorato il tempo nell' accelerazione da 0 a 100 km/h, visto che lo scatto è stato realizzato in soli 1,72 secondi rispetto ai 1,81 secondi della Nevera. A velocità più elevate, i miglioramenti sulla pista di Papenburg diventano ancora più evidenti: la Nevera R ha raggiunto i 200 km/h in 3,95 secondi (contro i 4,42 secondi della Nevera), e i 300 km/h in 7,89 secondi rispetto al precedente tempo di 9,22 secondi.

Nuovo record per la velocità assoluta anchenella categoria del veicoli elettrici di produzione, con i 431,45 km/h raggiunti dalla Nevera R. Da notare che per passare da 0 a 400 km/h l'auto ha impiegato solo 25,79 secondi. Un lungo elenco di record - specifica il costruttore - che sono stati ottenuti grazie alla completa riprogettazione di tutti i componenti principali rispetto alla già super-performante Nevera, tra cui spicca un pacchetto aerodinamico migliorato. La presenza di un alettone posteriore fisso e di un diffusore maggiorato genera un carico superiore del 15%, migliorando al contempo l'efficienza aerodinamica del 10%. Presenti anche i nuovi pneumatici Michelin Cup 2 riducono il sottosterzo del 10% e aumentano l'aderenza laterale del 5%. Queste speciali gomme lavorano in sinergia con il sistema All-Wheel Torque Vectoring di nuova generazione, specificamente ricalibrato per massimizzare il potenziale di questi pneumatici ad alte prestazioni. L'avanzato sistema di torque vectoring di Rimac, si legge nella nota, consente alla Nevera R di distribuire la potenza con una precisione senza precedenti. Il sistema calcola e regola l'erogazione di potenza a ciascuna ruota 100 volte al secondo, ottimizzando trazione e prestazioni in tempo reale.

«Quando abbiamo presentato la Nevera - ha commentato Mate Rimac fondatore e presidente del Gruppo Rimac, ceo di Bugatti Rimac e di Rimac Technology - sembrava che avessimo raggiunto l'apice delle prestazioni delle hypercar». «In una sola generazione, abbiamo ottenuto un salto prestazionale che in precedenza avrebbe richiesto decenni. Ma ora, grazie a un'innovazione incessante, la Nevera R è ancora più veloce, pur mantenendo gran parte del confort e della praticità che rendono la Nevera un'auto autentica e utilizzabile tutti i giorni». Mate Rimac ha concluso «battere i record è nel nostro Dna e non ci fermeremo qui».