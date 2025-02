Baggio, venduta all'asta la sua Lancia Delta HF Integrale Evo 2: 230mila euro devoluti in beneficenza

Roberto Baggio (che oggi compie 58 anni) ha venduto all'asta la sua Lancia Delta Hf Integrale Evo 2 del 1993. Il Divin Codino sulla piattaforma Catawiki ha ottenuto 230mila euro che ha devoluto in beneficenza.

La macchina

L'auto, esemplare di una serie limitata di 220 unità, era stata commissionata per celebrare la vittoria del Pallone d'Oro nel 1993. Conta solo 48 chilometri percorsi. Il meticoloso restauro è stato realizzato da Ivan e Stefano Parussini della ItaliaMotorsport di Codroipo sotto la supervisione dell’esperto Miki Biasion, completando l'opera in autunno 2023. Possiede un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri, capace di erogare 211 cavalli, abbinato al sistema di trazione integrale che è passato alla storia dei rally. Gli interni sono rivestiti in Pelle Frau e la carrozzeria ha speciali rifiniture.

La cessione

L'asta di vendita dell'auto è stata un record per il 2024. Si tratta del prezzo più alto pagato da un italiano nell'anno. Il collezionismo può essere un importante vettore concreto di solidarietà. Il ricavato, infatti, è stato devoluto in beneficenza alle organizzazioni Stella di Cuori APS, Fondazione Vialli, Mauro Onlus, Pupi Onlus e Fondazione mondiale piloti.