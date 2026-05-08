Robotaxi, la rivoluzione europea inizia da Zagabria: già in servizio quelli di Verne a 1,99 euro per ogni corsa

È partito da Zagabria - nel centro della città, nel quartiere di Novi Zagreb e nell'area dell'aeroporto - lo sbarco dei robotaxi in Europa. Le auto si muovono nel traffico in guida completamente autonoma grazie a 14 telecamere, 9 LiDar e 4 radar, che consentono al veicolo di percepire la strada fino a 650 metri di distanza. I primi robotaxi non sperimentali in Europa sono proposti da Verne, una società fondata nel 2019 all'interno del gruppo Rimac, e realizzati in collaborazione con lo specialista cinese Pony.ai e di Uber per la piattaforma di gestione del servizio.

L'iniziativa, riferisce l'agenzia Afp, è sostenuta dalla la Commissione Europea che nel 2023 ha approvato uno stanziamento di 179 milioni di euro a titolo di aiuto per lo sviluppo di un servizio di mobilità urbana basato su veicoli elettrici completamente autonomi, implementato da Rimac. Marko Pejkovic, ceo di Verne, ha confermato che le corse (dal prezzo promozionale di 1,99 euro che verrà però adeguato nel tempo) presto saranno disponibili anche su Uber in aggiunta alla prenotazione tramite l'App Verne, ma presto saranno disponibili anche su Uber.

Pejkovic ha anche detto che l'espansione dell'area di servizio sarà «graduale, con ogni nuovo quartiere che verrà introdotto solo dopo un'accurata validazione e una volta che il sistema si sarà dimostrato affidabile in condizioni reali». Nella fase successiva i robotaxi Verne si diffonderanno in altre 11 città nell'Unione Europea, ad iniziare da Manchester nel Regno Unito che ha già firmato l'accordo per l'implementazione del servizio.