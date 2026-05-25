Robotaxi, Waymo sospende i servizi in autostrada negli Usa per rischio incidenti causati dal maltempo

Waymo, la società di guida autonoma controllata da Alphabet, ha sospeso temporaneamente i servizi dei propri robotaxi sulle autostrade in diverse città degli Stati Uniti a causa del rischio di allagamenti e delle difficoltà dei veicoli nel rilevare correttamente le strade invase dall'acqua. Lo stop - secondo quanto precisato dall'agenzia EFE - riguarda città come San Francisco, Los Angeles, Phoenix e Miami, mentre il servizio sulle strade urbane secondarie continua regolarmente. Ad Atlanta, invece, la circolazione dei robotaxi è stata completamente fermata dopo due episodi distinti nei quali i veicoli sono rimasti bloccati su carreggiate allagate in seguito alle forti piogge che hanno colpito la Georgia. In via precauzionale, Waymo ha interrotto le attività anche a Dallas, Houston e San Antonio in vista delle tempeste attese in Texas. L'azienda ha spiegato che la sospensione consentirà anche di aggiornare il software dei veicoli, con l'obiettivo di migliorare la capacità di riconoscere le strade allagate e adattare la velocità di guida.

Solo poche settimane fa Waymo aveva richiamato circa 3.800 robotaxi negli Stati Uniti dopo aver individuato un difetto nel sistema di rilevamento delle condizioni della carreggiata, emerso in seguito a un incidente avvenuto ad aprile a San Antonio durante condizioni meteorologiche estreme. Waymo resta oggi il principale operatore mondiale del settore, con circa mezzo milione di corse effettuate ogni settimana negli Stati Uniti, in un mercato destinato a espandersi rapidamente anche in Europa.

La Comunità di Madrid ha infatti annunciato l'avvio, entro la fine del 2026, di un progetto pilota per sperimentare i robotaxi in Spagna con la partecipazione di Uber, Cabify e Bolt. Il piano prevede la messa in strada di tra 50 e 100 veicoli completamente autonomi, senza conducente a bordo. La sperimentazione spagnola segue quanto già avvenuto in città come Wuhan e Chongqing, tra i primi centri urbani cinesi ad autorizzare servizi commerciali completamente autonomi, e nelle città statunitensi dove Waymo opera dal 2020.