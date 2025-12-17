​Rolls-Royce celebra il creatore della statuetta Spirit of Ecstasy. Sono 150 anni dalla nascita dello scultore Charles Robinson Sykes

Rolls-Royce Motor Cars celebra il 150° anniversario della nascita di Charles Robinson Sykes, autore della Spirit of Ecstasy, la celebre statuetta che dal 1911 accompagna le vetture della casa britannica. Nato il 18 dicembre 1875, Sykes è considerato l'artista che introdusse per la prima volta il concetto di espressione estetica ed emotiva nell'universo Rolls-Royce. Illustratore e scultore di talento, formatosi al Royal College of Art di Londra, Sykes sviluppò una carriera artistica articolata, testimoniata dalle numerose opere oggi conservate nelle collezioni del Victoria and Albert Museum. All'inizio del Novecento il suo lavoro attirò l'attenzione di Claude Johnson, primo direttore commerciale di Rolls-Royce, che gli affidò la realizzazione di dipinti destinati ai cataloghi ufficiali del marchio.

Le immagini, raffiguranti le automobili in contesti eleganti e aristocratici, contribuirono a rafforzare il posizionamento di Rolls-Royce come simbolo di lusso, raffinatezza ed esperienza, oltre che di ingegneria avanzata. Il contributo più noto di Sykes resta la creazione della Spirit of Ecstasy, concepita come una figura alata capace di rappresentare grazia, movimento e serenità. Con questa opera, Rolls-Royce introdusse l'idea che un'automobile potesse incarnare valori artistici e non soltanto prestazioni e affidabilità, definendo una cifra stilistica destinata a diventare iconica nel panorama automotive internazionale. Accanto a Charles Rolls, espressione dello spirito pionieristico del marchio, e a Henry Royce, mente ingegneristica e fondamento tecnico dell'azienda, Sykes viene oggi riconosciuto come l'anima creativa di Rolls-Royce.