Rolls-Royce Ghost Wagon, insolita proposta per milionari. Per ora è solo un progetto del designer Rain Prisk

ROMA - Per il momento la Rolls-Royce Ghost Wagon è 'parcheggiata' solo nella memoria del graphic computer dell'artista digitale Rain Prisk, specializzato nell'immaginare e visualizzare originali varianti di auto sportive o super lusso. Ma l'idea di una variante 'familiare' - o meglio shooting brake, per dirla come i cultori della tradizione della carrozzeria britannica - potrebbe approdare a Goodwood dove gli esperti di Rolls-Royce creano anche esemplari unici, le cosiddette one-off, per clienti facoltosi e alla ricerca della esclusività assoluta e disposti a pagare cifre anche milionarie per una vettura realizzata su misura e con finiture personalizzate.

Il progetto di Prisk, che recentemente si era fatto conoscere per aver visualizzato una McLaren shooting brake, è apprezzabile per la coerenza stilistica con la Ghost 2021 originale, che è stata rivista anche in altri elementi della carrozzeria, come il frontale, oltre naturalmente alla coda. Quello delle Rolls trasformate in station wagon è un mercato di nicchia che parte da lontano, quando le vetture con la statuetta dello Spirit of Ecstasys sul radiatore venivano carrozzate con vani di carico in legno. Più recentemente la Rolls-Royce Silver Spectre - creata dalla Niels van Roij Design - è stata realizzata dal carrozziere belga Carat Duchatelet in una serie di 7 unità partendo dal modello Wraith. Interessante anche il progetto della Rolls-Royce Phantom Silver Brake firmato da Casey Shain.