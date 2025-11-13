Rolls-Royce, in Usa c'è lo sconto di ben 5.000 dollari sull'elettrica Spectre. Promozione commerciale su un listino di 422mila dollari

La “regina” fa lo sconto. Il brusco rallentamento delle vendite dei modelli 100% elettrici in diversi mercati mondiali ha fatto una vittima illustre negli Stati Uniti, nientemeno che la Rolls-Royce Spectre, che è diventata oggetto in questo periodo di una promozione commerciale. Una parola, quella dello sconto, che non è mai stata pronunciata negli ovattati ambienti dei dealer RR e che ora - drammaticamente - piomba sull'immagine della celebre marca e delle sue auto superlusso.

Lo si scopre da un bollettino che la Casa di Goodwood ha inviato alla sua rete negli Stati Uniti ed in cui si offre - sul costo complessivo di 422.000 dollari - un incentivo di 5.000 dollari che sostituisce il credito d'imposta federale per i modelli elettrici di 7.500 dollari, ormai scaduto. Secondo il magazine specializzato Cars Direct lo sconto (che secondo alcuni media «rasenta la comicità") si applica alle Spectre model year 2025 e 2026 il cui leasing venga attivato entro il 30 novembre. La Rolls-Royce Spectre elettrica è stata lanciata nel 2023 ed è disponibile in due versioni, una da 577 Cv (430 kW) e una - denominata Black Badge - da 650 Cv (485 kW) valore che ne fa il modello più potente mai prodotto a Goodwood.