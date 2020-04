Rolls-Royce lancia la Young Designer Competition, il super lusso visto dai più giovani

GOODWOOD - Rolls-Royce, roba per “vecchi”. Niente affatto. Il prestigioso costruttore inglese di auto di lusso ha infatti indetto “Young Designer Competition” (http://rolls-royceyoungdesignercompetition.com), un concorso riservato ai ragazzi fino all’età di 16 anni per disegnare la Rolls-Royce del futuro.

L’iniziativa arriva per dare ai più giovani è, come affermato dalla stessa casa britannica, un’occasione di distrazione per i più giovani e un modo per trascorrere il tempo insieme ai loro genitori in questi giorni di confino domestico causato dalla pandemia Covid-19. Rolls-Royce è da sempre l’auto da sogno e, in questo modo, stimola le nuove leve a dare forma invece ai loro sogni dando spazio all’immaginazione e alla creatività.

La nuova gara è un’estensione di quella che ogni anno è già riservata ai dipendenti di Rolls-Royce in occasione della Giornata della Famiglia e che si tiene all’interno della sede di Goodwood. Ora questo concorso viene esteso a livello globale. Lo scopo è evidentemente quello di lanciare un messaggio di speranza, ma anche di esplorare la cosiddetta “brand awareness” di un marchio decisamente serioso, solenne e conservatore presso la platea più giovane e, allo stesso tempo, di raccogliere nuove idee.

Il team del reparto di Design di Rolls-Royce giudicherà i lavori. Il vincitore riceverà un’illustrazione professionale del proprio lavoro e un’esperienza altrettanto memorabile: essere accompagnati a scuola in una Rolls-Royce Phantom con autista in occasione del suo primo giorno di scuola insieme al proprio miglior amico. Entrambi riceveranno un attestato firmato da Torsten Müller-Ötvös, l’amministratore delegato della Rolls-Royce Motor Cars.

Due premi aggiuntivi verranno conferiti ad un fortunato partecipante britannico. Il primo è essere accompagnati in Rolls-Royce nel giorno in cui si farà ritorno a scuola dopo l’interruzione dovuta alla pandemia da Covid-19. Il secondo è riservato all’istituto scolastico da lui frequentato ed è un kit per costruire un’auto elettrica per partecipare alla Greenpower Challenge, la più importante competizione sportiva motoristica tra scuole in Gran Bretagna.