Rolls-Royce, moda e motori a Villa Miani: la notte romana è glam

ROMA - Lo stile non ha età. Spezzato con giacche doppiopetto e monopetto per lui e abiti da sera dai tessuti pregiati e colori svariati per lei. Un concentrato di eleganza ieri sera nell'incantevole atmosfera retrò di Villa Miani, la location umbertina situata nel cuore di Monte Mario, che ha aperto le porte al super evento Arte sartoriale 2018, la kermesse dell'abito su misura a cura dall'Accademia Nazionale dei Sartori.



I fuoriclasse dell'arte della sartoria, con il loro talento creativo, si sono dati appuntamento per presentare le proposte autunno/inverno e primavera/estate con un modello d'eccezione: il barone del rugby Andrea Lo Cicero. I maestri artigiani e il loro concetto di moda rigorosamente fatta a mano sono stati presentati dalla bellissima Valeria Oppenheimer, in lungo nero, che ha annunciato la presenza del presidente onorario dell'accademia, Mario Napolitano, Sergio Solero, presidente Bmw Italia, Andrea Gucciardi, direttore generale Rolls-Royce Motor Cars Italia. Una notte speciale, fiore all'occhiello del made in Italy di alta qualità, vivacizzata dalla presenza della Rolls-Royce Motor Cars Roma che ha presentato, per la prima volta in Italia, il primo Suv dotato di trazione integrale Rolls-Royce Cullinan.