Rolls-Royce Spectre, l'elettrica progettata per diventare un classico del futuro. Sono tanti gli esemplari altamente Bespoke

Prima vettura elettrica del marchio, Rolls-Royce Spectre è già la considerata da parte degli appassionati un'aggiunta essenziale alla loro collezione. «L'auto elettrica è perfettamente silenziosa e pulita. Non c'è odore né vibrazioni - diceva 'la profezia' di Charles Stewart Rolls fatta nel 1900 - Diventerà molto utile quando saranno predisposte stazioni di ricarica fisse». Una profezia che ha visto il suo compimento nel 2023 con l'inizio della produzione di Spectre. Seconda Rolls-Royce più richiesta al mondo nel 2025 e con numerosi esemplari altamente Bespoke, Spectre mostra una forma monolitica, proporzioni eleganti e superfici pulite che riflettono un'interpretazione moderna ma senza tempo dei principi classici del design Rolls-Royce.

I gruppi ottici anteriori sdoppiati richiamano il predecessore di Spectre, la Phantom Coupé, mentre la silhouette fastback evoca l'eleganza delle storiche coupé Rolls-Royce. All'interno dell'abitacolo, alcuni elementi come le Starlight Doors e la Illuminated Fascia invitano a nuove forme di espressione Bespoke, realizzate con il controllo e la sobrietà attesi dal marchio. Attualmente, sono diversi i modelli della casa di Goodwood che stanno entrando nella cerchia dei classici venerati, tra cui la Phantom Coupé. A seguire questa tradizione, anche Spectre, in quanto modello che riflette un cambiamento generazionale tra i collezionisti verso Rolls-Royce elettriche altamente Bespoke, un'evoluzione che il marchio osserva con interesse mentre sviluppa la propria roadmap di prodotto.