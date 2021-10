Rolls-Royce Spectre, sarà il primo modello 100% elettrico. Il debutto dal quarto trimestre del 2023

Rolls-Royce concretizza una profezia del suo fondatore Charles Rolls che, 4 anni prima di fondare la sua azienda, nell’aprile del 1900 sperimentò una delle prime automobili elettriche la statunitense Columbia e dichiarò che la sua trazione elettrica era l’ideale. “L’auto elettrica è perfettamente silenziosa e pulita - disse Rolls - Non c’è odore o vibrazione e dovrebbero diventare molto utili quando possono essere predisposte stazioni di ricarica fisse. Ma per ora, non prevedo che saranno molto utili, almeno per molti anni a venire”. A centoventuno anni di distanza la casa di Goodwood il ‘sogno’ di Charles Rolls diventa la prefigurazione di un modello di serie, che apparirà nel quarto trimestre del 2023 e che si chiamerà Spectre.

Lo annunciato ieri il Ceo dell’azienda Torsten Müller-Ötvös precisando che per questo inedito modello elettrico Rolls-Royce realizzerà test globali che copriranno 2,5 milioni di chilometri, cioè una simulazione di 400 anni di utilizzo. “Oggi è il giorno più significativo nella storia di Rolls-Royce Motor Cars dal 4 maggio 1904 cioè da quando Charles Rolls e Sir Henry Royce - ha detto Müller-Ötvös - si incontrarono per la prima volta e concordarono che avrebbero creato la miglior automobile nel mondo. Sono orgoglioso di annunciare che Rolls-Royce sta per iniziare il programma di test su strada per un nuovo straordinario prodotto che eleverà la rivoluzione globale delle auto completamente elettriche e creerà il primo e migliore super- prodotto di lusso nel suo genere.

Questo non è un prototipo. È la cosa reale, sarà testata senza nascondersi e le prime consegne dell’auto ai nostri clienti inizieranno nel quarto trimestre del 2023”. Il Ceo di Rolls-Royce ha ribadito che è arrivato il momento di cambiare il corso del futuro del lusso. “Ci imbarchiamo in questo nuova fase audace con un enorme vantaggio - ha detto - perché la trazione elettrica è adatta in modo unico e perfetto alle nostre auto, più di qualsiasi altro marchio automobilistico. È silenziosa, raffinata e crea una coppia elevata quasi istantaneamente. E’ ciò che noi di Rolls-Royce chiamiamo ‘waftability’, cioè la capacità di solcare silenziosamente l’aria”. Rolls-Royce aveva presentato nel 2011 il primo concept 102EX, una Phantom completamente elettrica, a cui era seguita nel 2016 la vettura sperimentale 103EX che rappresentava la visione per il marchio per il futuro. “Queste auto straordinarie avevano suscitato un enorme interesse con la loro tecnologia dei propulsori elettrici tra i nostri clienti - ha detto Müller-Ötvös - La consideravano una soluzione perfetta per Rolls-Royce. E negli ultimi dieci anni mi è stato ripetutamente chiesto: quando produrrete la prima auto elettrica? Oggi mantengo la parola e soddisfo questa aspirazione”.