Rolls-Royce, una Ghost celebra il Tourist Trophy del 1906. Ecco la la Black Badge Ghost Tourist Trophy

Con l'intento di celebrare la vittoria di Charles Rolls nel Tourist Trophy dell'Isola di Man, avvenuta 120 anni fa, precisamente nel 1906, Rolls-Royce ha presentato, sulla stessa isola, la Black Badge Ghost Tourist Trophy. Si tratta di un'auto commissionata alla casa britannica e ispirata alla Rolls-Royce Light 20 H.P. guidata da Rolls e dal suo meccanico di bordo, Eric Platford. Esteticamente, la Black Badge Ghost Tourist Trophy è rifinita in verde smeraldo scuro, per richiamare il verde della Rolls-Royce Light 20 H.P. del 1906.

Mentre la fiancata è percorsa da una singola striscia decorativa color cuoio che crea un contrasto discreto e presenta il numero 4 in bianco artico dipinto a mano. Questo numero richiama la posizione di partenza della Rolls-Royce durante la gara ed i quattro giri del circuito che completò in poco più di quattro ore. All'interno prevale il colore nero che si combina con la tonalità cuoio. Entrando nel dettaglio, la pelle nera e la fibra tecnica Black Badge conferiscono all'abitacolo un aspetto contemporaneo che viene reso più sobrio dalla pelle, dalle cuciture e dai profili dei sedili color cuoio.

Nella parte centrale del divano posteriore spicca il profilo ricamato del circuito Short Highroads dell'Isola di Man. Altri richiami relativi, rispettivamente, alla data della gara, al numero di targa ed numero di telaio della Rolls-Royce Light 20 H.P. sono presenti in incisioni situate nelle prese d'aria centrali. Il numero di telaio 26350B, invece è impresso anche sulle soglie battitacco illuminate.