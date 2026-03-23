Roma, guidava in autostrada senza un pneumatico e ubriaco, arrestato dalla Polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. In particolare, mentre percorrevano la diramazione D18 dell’autostrada A1, all’altezza del km 10, gli agenti notavano un veicolo procedere a velocità sostenuta, nonostante l’assetto fosse gravemente compromesso a causa della mancanza del pneumatico anteriore sinistro. Considerata la pericolosità per la circolazione stradale, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente del veicolo, al fine di arrestarne la marcia. Nonostante ciò, l’uomo alla guida ha accelerato e, con manovre pericolose, ha tentato di far perdere le proprie tracce. Giunto al casello di Castelnuovo di Porto, non ha rallentato, abbattendo la sbarra della barriera.

La corsa è proseguita sulla strada statale 730 per circa 1 km quando, arrivato alla prima rotatoria in direzione Monterotondo, l'uoo ha perso il controllo dell’auto, abbattendo la segnaletica verticale e terminando la sua fuga al centro dell’aiuola della rotatoria. Una volta raggiunto il veicolo, i poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare il conducente, che dapprima si era barricato all’interno dell’auto e successivamente aveva tentato la fuga a piedi. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo era privo di patente, in quanto sospesa per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato positivo con un valore di circa tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato arrestato, e posto ai domiciliari, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.