Roma: incendio in concessionaria Tesla, si indaga su cause. Sono andate distrutte 17 auto

Si indaga a 360 gradi sull'incendio scoppiato, nelle prime ore di questa mattina, in una concessionaria Tesla in via Serracapriola a Roma. A quanto si apprende sono in corso i rilievi sul rogo, in un cui sono andate distrutte 17 auto, per fare luce sui motivi e per chiarire se le cause delle fiamme siano accidentali o dolose. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, è intervenuta la polizia.

«Siamo consapevoli dell'incidente occorso a Roma oggi. Stiamo attivamente investigando l'accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell'evento». E' quanto si apprende da Tesla in merito all'incendio divampato in una concessionaria Tesla in via Serracapriola a Roma in cui sono andate alcune auto.