A Roma un'iniziativa benefica con le Ferrari. Babbo Natale arriverà al policlinico Gemelli con le "rosse"

PER MARCA

Nella giornata di sabato 21 dicembre si svolgerà un'iniziativa dedicata ai bambini dei reparti di oncologia e radiologia del policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma attraverso la collaborazione tra il Ferrari Club Passione Rossa di Fabio Barone e Leonardo Hotels. Il programma prevede la partenza, alle ore 9:00 di sabato, dalla Scuola di formazione e aggiornamento dell'amministrazione penitenziaria "Giovanni Falcone" in Via Brava 99, dove Barone renderà omaggio alla teca che contiene i resti della vettura del compianto Giovanni Falcone.

Quindi, un corteo di Ferrari verrà scortato dalla polizia penitenziaria attraverso le vie della capitale ed arriverà presso il Leonardo Boutique Hotel di Roma Termini, dove Babbo Natale salirà a bordo della sua slitta speciale con il cavallino rampante sul cofano con tutti i regali del Leonardo Hotels, per raggiungere, insieme alle altre "rosse" il policlinico. Così, mentre le vetture saranno esposte nella piazza centrale dell'ospedale, Santa Claus distribuirà i doni ai bimbi. "Per una volta non parliamo di record - ha spiegato Fabio Barone - Ma pensiamo a regalare un sorriso a dei bambini che stanno attraversando una delicata fase della loro esistenza".