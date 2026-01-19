Roma, la prima domenica ecologica del 2026 si chiude con oltre 2.300 controlli e 337 multe

NEWS
Prima domenica ecologica 2026, risultanze dei controlli della Polizia Locale: oltre 2300 verifiche. Rilevate 337 violazioni. Più di 2.300 i controlli eseguiti e 337 le violazioni riscontrate dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: questo l'esito dell' attività di vigilanza predisposta sul territorio capitolino per verificare il rispetto del provvedimento inerente le limitazioni al traffico legate alla domenica ecologica, nelle fasce orarie 7.30 -12.30 e 16.30-20.30.
