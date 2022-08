Roma, il nuovo main sponsor è Toyota: un global partner storicamente vicino ai Friedkin

Il Gruppo Toyota - con i marchi Toyota, Lexus e KINTO - è un nuovo Main Global Partner della AS Roma.

Il Gruppo metterà a disposizione della Società una flotta di automobili elettrificate – a marchio Toyota e Lexus – e una serie di innovativi servizi di mobilità grazie al proprio marchio KINTO, nuovo Mobility Service Provider della AS Roma. Toyota e AS Roma hanno siglato un accordo di partnership che legherà i due Gruppi per i prossimi tre anni. Da oggi il Gruppo Toyota è un nuovo Main Global Partner della AS Roma. Il Gruppo metterà a disposizione della Società una flotta di automobili elettrificate – a marchio Toyota e Lexus – e una gamma completa di servizi di mobilità grazie al proprio marchio KINTO, nuovo Mobility Service Provider della AS Roma

Dalla stagione calcistica appena iniziata quindi, Toyota fornirà alla AS Roma un pacchetto completo di prodotti e servizi per rispondere alle esigenze di mobilità in continua evoluzione, più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La fornitura di auto prevede una flotta che include alcuni tra i modelli più rappresentativi del Gruppo come Lexus RX, modello iconico della gamma Lexus e capostipite della categoria SUV Premium, Toyota RAV4, attualmente il SUV più venduto al mondo, Toyota C-HR il primo urban crossover di Toyota. Tutta la flotta a disposizione della AS Roma sarà completamente elettrificata con tutti i modelli dotati della tecnologia Toyota Full Hybrid Electric, capaci di garantire prestazioni elevate, consumi ed emissioni estremamente ridotte.

Grazie alla tecnologia Full Hybrid Electric che equipaggia la gamma Toyota è infatti possibile ridurre drasticamente consumi, emissioni di CO2 e di inquinanti nocivi per la salute dell’uomo arrivando, ad esempio, a emissioni di ossidi di azoto (NOx) inferiori di oltre il 90% rispetto ai limiti di legge. Tramite i prodotti e servizi offerti dal brand KINTO, il Gruppo Toyota sarà in grado di completare l’offerta di mobilità a favore della AS Roma proponendo delle soluzioni innovative e adeguate alle esigenze degli utilizzatori, che vanno dal noleggio al car sharing, dal car pooling alla piattaforma ‘KINTO Go,’ l’app di mobilità integrata multimodale per pianificare gli spostamenti di tutti i giorni (trasporto pubblico, treno, micro-mobilità, parcheggi).

KINTO è il Brand globale di Mobilità del Gruppo Toyota, creato per soddisfare le nuove esigenze di mobilità: semplice, sostenibile e accessibile a tutti. KINTO incarna l’ambizione del Gruppo Toyota di offrire una mobilità centrata sulla persona, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie digitali e delle soluzioni di mobilità integrata a più alta efficienza energetica. In base all’accordo di partnership siglato, il brand Toyota sarà presente sul training kit – divise di allenamento – della prima squadra così come di tutte le squadre della AS Roma, maschili e femminili. Quella con la AS Roma è una partnership di eccellenza in linea con la visione di Toyota e che conferma l’impegno del Gruppo nel voler assicurare la più ampia libertà di movimento possibile e contribuire al miglioramento della società e delle condizioni di vita delle persone, in armonia con l’ambiente.

"Essere al fianco della AS Roma da quest’anno è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile – dichiara Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia. È una partnership che si inserisce all’interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva. È per noi un grande privilegio poter mettere a disposizione della AS Roma la nostra flotta elettrificata e i nostri servizi di mobilità, certi che questa partnership contribuirà a diffondere maggiormente i nostri principi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.”

“Giocare la partita della mobilità sostenibile al fianco di un club così prestigioso come la AS Roma conferma il legame di successo che KINTO sta avendo con il mondo dello sport - dichiara Mauro Caruccio, CEO Toyota Financial Services e Chairman & CEO KINTO Italia - Con piacere avviamo la partnership con un club che ha già dimostrato di saper affrontare sfide importanti anche fuori dal campo di calcio con iniziative di valore a vantaggio della comunità. Siamo sicuri che insieme potremo sviluppare altre attività perché l'impegno di KINTO è garantire a tutti la più ampia libertà di movimento attraverso un ricco ventaglio di soluzioni di mobilità semplici, inclusive e sostenibili."

“È con grande piacere che diamo il benvenuto a Toyota nel mondo giallorosso. È un incontro – spiega Pietro Berardi, Corporate Chief Executive Officer di AS Roma - che ci permette di affrontare le prossime sfide, fuori e dentro al campo da gioco, insieme a un partner con il quale condividiamo non solo valori e principi legati allo sport e alla sostenibilità, ma anche la determinazione nell’offrire sempre il meglio a chi ripone fiducia nei nostri brand”

KINTO, lanciato a livello europeo dal Gruppo Toyota a gennaio 2020, è il brand dedicato all’offerta di servizi di mobilità e fa parte della visione di Toyota finalizzata alla sua trasformazione da costruttore di automobili a ‘Mobility Company’, con l’obiettivo di fornire il ventaglio più ampio dei servizi di mobilità di nuova generazione e tecnologie avanzate, con modelli e soluzioni elettrificate, che garantiscano maggiore flessibilità nella scelta, rendendo la mobilità accessibile per tutti e disponibile ogni volta che un cliente cerca un modo semplice e intelligente per spostarsi nel nostro territorio.

servizi che fanno parte dell’offerta di KINTO già attivi in Italia sono:

KINTO One - il noleggio a lungo termine Toyota e Lexus con formula all-inclusive;

KINTO Share - il servizio di car-sharing basato su una vasta gamma di veicoli elettrificati ed in forte espansione sul territorio italiano;

KINTO Join - il servizio di car pooling aziendale grazie al quale le persone possono condividere i viaggi casa-lavoro e contribuire a ridurre consumi ed emissioni;

KINTO Go – l’app di mobilità integrata multimodale per pianificare gli spostamenti offrendo un ampio ventaglio di soluzioni integrate per la mobilità personale e per il tempo libero (trasporto pubblico, servizio taxi, micro-mobilità, parcheggi);

KINTO Flex – il servizio di noleggio a breve-medio termine in abbonamento flessibile che verrà introdotto nel 2022 sul mercato italiano.