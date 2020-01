«Sei bella ma non sai parcheggiare»: i biglietti dei romani sulle auto "indisciplinate"

Parcheggiare a Roma? E’ come giocare ai Lego. Da Prati a Marconi le auto sono spesso infilate in maniera così complicata che gli automobilisti ci lasciano sopra le istruzioni. Qualche settimana fa, ad esempio, su via del Traforo il proprietario di una minicar rossa, parcheggiata di traverso rispetto al marciapiede, ha lasciato un messaggio sul finestrino della propria auto rivolto ai “colleghi” automobilisti: «Saresti così gentile da lasciare spazio sufficiente a farmi entrare?». E che dire del romantico - quanto indispettito - passante che sul parabrezza dell’indisciplinata automobilista del Fleming ha scritto: «Sembri un angelo, ma non sai parcheggiare!».

