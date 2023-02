Roma, raddoppiano gli autovelox: interventi su 175 black point. Gualtieri, per Polizia Locale assumeremo mille agenti in 2 anni

«Ci saranno interventi su 175 black point, ora partiranno i primi dieci, la settimana prossima Nomentana e Via Colombo. Stiamo per chiudere il piano di fattibilità tecnica di 710 attraversamenti pedonali luminosi in zone ad alto rischio che saranno chiuse nel 2023-2024, a breve si concluderà la sperimentazione del tutor nella Galleria Giovanni XXIII e raddoppieremo il numero degli autovelox tra mobili e fissi, da 22 a 50, ma vorrei andare oltre. Così come le telecamere per i semafori saranno quadruplicate». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della cerimonia d’intitolazione dell’impianto sportivo comunale «Giovanni Castello» alla memoria di Francesco Valdiserri, parlando delle misure da mettere in campo per aumentare la sicurezza stradale.

«Avremo 69 isole ambientali e le zone 30 su cui abbiamo messo 3,5 milioni di euro per la progettazione che si concluderà entro il primo semestre. I primi interventi sono partiti lunedì a Montesacro e Acquasacra. Da Novembre sono stati più di 658 mila controlli sugli autoveicoli e 535 mila sulla velocità con gli autovelox con 10 mila sanzioni - ha proseguito - Solo a gennaio 2023, abbiamo avuto 39 mila controlli e 5300 sanzioni. Sono numeri significativi, ma non bastano. Poi c’è il tema della Polizia Locale, bisogna ridurre questa situazione di sottorganico perchè oggi sono 5800 e quindi sono un numero insufficiente. Purtroppo il concorso precedente ha prodotto meno idonei dei posti necessari, cosa assurda, quindi faremo un nuovo concorso. negli ultimi anni sono andati in pensione in 200 perchè l’età media è alta, quindi non solo sono pochi ma si riducono gli agenti, quindi contiamo di assumerne 800-1000 nei prossimi due anni».