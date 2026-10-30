Roma: stretta a circolazione nella ztl fascia verde, dal 1° novembre al via nuove limitazioni: ecco quali sono ﻿

Stretta alla circolazione delle auto a partire dal primo novembre all'interno delle Ztl della 'fascia verde' di Roma, È stata pubblicata oggi l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri per la riduzione delle emissioni inquinanti. L’Ordinanza n.144 del 29.10.2026 dal 1° Novembre 2026 fino al 31 Ottobre 2027 dispone il divieto di accesso e circolazione dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Ztl 'fascia verde', alle seguenti categorie veicolari: a) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina, GPL, Metano) “Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”; b) autoveicoli ad accensione spontanea (alimentati a gasolio, Dual-fuel, Mixed-fuel) “Pre-Euro 1”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3”; c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio “Pre-Euro 1” e “Euro 1”. Il divieto non riguarda i veicoli muniti di contrassegno per persone invalide; veicoli con targa CD, SCV e CV; veicoli ad accensione comandata alimentati con Gpl o Metano immatricolati o trasformati prima del 1° novembre 2024; veicoli di interesse storico e collezionistico.