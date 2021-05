Rugby Roma in meta con Lamborghini Huracan. Lo storico club supporta il pilota romano Andrea Cola nel Super Trofeo

Andrea Cola, il promettente pilota romano che quest’anno corre nel Super Trofeo Lamborghini è protagonista di un’interessante iniziativa. Cola, che sul circuito brianzolo ha vinto in gara 1 la classifica PRO-Am in compagnia con il russo Dmitry Gvazava sulla Lamborghini Huracán Super Trofeo della scuderia Target Racing, ha inaugurato l’abbinamento con la Rugby Roma Olimpic Club, erede in linea diretta della società fondata novant’anni fa, campione d’Italia nel 1935 e 1937 ai danni della Amatori Milano, a quei tempi considerata la “Juventus del pallone ovale”.

Negli anni a cavallo tra i Quaranta e i Cinquanta è stata la più bella squadra che abbia mai avuto Roma in tutti i campi dello sport, lasciando un segno importante nella storia del rugby italiano. Capitano di quella squadra, ruolo ricoperto anche in nazionale, era Paolo Rosi, l’indimenticabile telecronista RAI dell’atletica leggera, pugilato e, ovviamente, del rugby. Proprio sul finire dello scorso Millennio è arrivata la cinquina tricolore con lo scudetto conquistato al Flaminio superando L’Aquila. A quel titolo, è purtroppo seguito un decennio di crisi finanziarie che portarono la Rugby Roma Olimpic nel luglio 2011 al fallimento.

Il 21 ottobre 2015, a 85 anni dalla prima data ufficiale, è nata come continuità storica e morale la Rugby Roma Olimpic Club 1930 che, ripartita dalla serie C, è ora in serie B, ultimo gradino per tornare finalmente tra i grandi. L’emblema storico del Club, una erre nera su campo bianco e una erre bianca su campo nero, campeggia sul cofano della Lamborghini Huracán Super Trofeo numero 99 che con la sua velocità di oltre 280 km/h dovrà “spingere” non solo il suo equipaggio ma anche “RR” verso i traguardi più prestigiosi.