Ryanair, a Lamezia il primo hangar a due baie in Calabria. Il presidente Occhiuto: «Replicare il modello di Bergamo»

Un nuovo hangar a due baie sarà costruito a Lamezia nell'ambito dell'investimento di Ryanair da 15 milioni di euro. Il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto hanno visitato l’Aircraft Engineering Academy di Bergamo, principale centro di formazione in Italia per l’ingegneria aeronautica. Dei 250 studenti dell'Academy circa 50 provengono dalla Calabria, e stanno già lavorando nell’hangar di Bergamo per acquisire esperienza in vista dell’avvio delle operazioni nei nuovi hangar di Ryanair a Lamezia Terme.

L'abolizione dell'addizionale comunale nella regione Calabria

L'investimento di Ryanir avviato in Calabria è il risultato diretto della decisione del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale comunale nella regione. Con un investimento di 15 milioni di euro, Ryanair costruirà il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia, dedicate alle attività di manutenzione di linea e di base e, una volta pienamente operativo, creerà 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar già operativi a Bergamo.

Eddie Wilson: Ryanair cercherà di «portare più aerei possibile in Italia»

Ryanair cercherà di «portare più aerei possibile in Italia» dei 300 in arrivo da Boeing. Lo ha affermato l’amministratore delegato Eddie Wilson all'incontro con i ragazzi della Aircraft Engineereing Academy. Il CEO di Ryanair, ha poi dichiarato: «Un vero piacere incontrare gli studenti impegnati nel programma di formazione che, una volta completato, li porterà a svolgere un ruolo chiave nelle attività che saranno svolte nei due nuovi hangar di Ryanair a Lamezia. L'Academy rappresenta una concreta opportunità di crescita economica e di creazione di posti di lavoro nel Sud Italia, in particolare in Calabria».

Occhiuto: «oltre 300 nuovi posti di lavoro»

«Ho combattuto affinché venisse abbattuta la tassa per i passeggeri, pagata invece dalla Regione. Un turista porta molto di più dei 6,5 euro che costa la tassa» Ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto «La prossima apertura di due hangar a Lamezia Terme rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di sviluppo del territorio. Una visione che ha già trasformato la Calabria in un hub turistico e logistico chiave non solo per la compagnia irlandese, ma anche per tanti altri vettori nazionali e internazionali. Grazie a questo investimento verranno creati 300 nuovi posti di lavoro e si rafforzerà la presenza della low cost per eccellenza nei nostri aeroporti».