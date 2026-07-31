Sabato da bollino nero, 26 milioni in viaggio nel weekend. Anas, “Sospesi l'83% dei cantieri fino a settembre”

Sabato da bollino nero sulle strade italiane per il secondo grande fine settimana dell'esodo estivo: da oggi a domenica sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite da Anas. Per agevolare la circolazione, la società del Gruppo Fs ha potenziato il presidio della rete nazionale e sospeso, o chiuso, fino al 7 settembre, 1.175 cantieri, pari all'83% dei 1.414 attivi. «Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade», afferma l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, verificare le condizioni del traffico, del veicolo e del meteo prima della partenza.

«La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta», sottolinea, ricordando l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi. Per gestire i flussi saranno impegnati 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, oltre agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala Situazioni nazionale. Viabilità Italia prevede bollino nero nella mattinata di sabato primo agosto e bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica. Tra le arterie interessate dall'aumento del traffico figurano l'A2 Autostrada del Mediterraneo, la statale 148 Pontina e la statale 7 Appia nel Lazio, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia, la statale 16 Adriatica e le principali direttrici turistiche del Nord e del Sud Italia. Per agevolare la circolazione scatterà inoltre il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.