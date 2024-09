Salone Auto Torino, è possibile provare su strada le novità. Test drive di alcune degli ultimi modelli esposti

Oltre a poter ammirare le ultime novità del mondo delle auto ed ammirare veri gioielli da collezione - spaziando dalle Concept car dei grandi carrozzieri alle auto Vittoriose nelle competizioni - il Salone AutO Torino offrirà dal 13 al 15 settembre oltre opportunità di approfondimento e di svago. È il caso, ad esempio, dei test drive di alcune delle novità esposte, una modalità di dialogo con i potenziali clienti che riprende una lontana tradizione, quella delle prove su strada ai tempi del Salone al Valentino e che vedeva i collaudatori (erano loro al volante) scatenarsi su un circuito stradale chiuso al traffico nella zona di Cavoretto.

Per l'edizione 2024 del Salone Auto Torino i test drive partiranno invece da piazza Castello, sul lato sinistro di Palazzo Madama. Saranno disponibili gli ultimi modelli di Byd, Nissan, Omoda, Tesla e Xev. Questa attività è messa a disposizione gratuitamente tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, evidentemente dopo aver completato la prenotazione negli stand di questi brand in piazza Carlo Felice e in piazza Castello.