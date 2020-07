Salone dell’auto di Changchun, contratti per 1,47 mld dollari. Vendute 50.000 auto, con 293.000 visitatori e 575.000 online

CHANGCHUN - La 17/ma edizione della China (Changchun) International Automobile Expo, uno dei più importanti saloni automobilistici internazionali, si è conclusa in Cina con un volume di transazioni pari a 10,3 miliardi di yuan (1,47 miliardi di dollari). Questa 10 giorni, ospitata dal capoluogo della provincia nord-orientale cinese di Jilin, ha attirato 293.000 visitatori a Changchun e 575.000 spettatori online. Oltre 1.400 vetture di 150 marchi sono state esposte sia in città che su Internet.

Il salone, durante il quale è stata dedicata grande attenzione alle misure di sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19, si è sviluppato su un’area di 150.000 metri quadrati. Durante l’evento sono stati venduti oltre 50.000 veicoli. Lo scorso mese, il mercato automobilistico cinese ha confermato il proprio percorso di ripresa. Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, a giugno la produzione totale del settore ha raggiunto i 2,33 milioni di veicoli, in crescita del 22,5% su base annua, mentre le vendite si sono attestate nello stesso periodo a 2,3 milioni di vetture, in aumento dell’11,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.