Salone di Ginevra, Mesquita nuovo Ceo. A lui il compito di rilanciare Motor Show per eccellenza

GINEVRA – Classe '75, laureato in marketing e con un master di Scienza della Comunicazione dell'Università di Lugano, Sandro Mesquita è il «candidato perfetto» per assumere il ruolo di Ceo del Salone di Ginevra. La sua designazione è stata ufficializzata oggi dalla Fondazione Gims presieduta da Maurice Turrettini. Mesquita è il terzo direttore in un anno e mezzo.

Il nuovo top manager entrerà in servizio con il primo maggio rilevando la posizione occupata da Olivier Rihs, ingaggiato a fine 2018, a sua volta subentrato ad Andrè Hefti, che ha guidato il Salone di Ginevra tra il 2011 ed il 2019. L'ex manager di AutoScout24 aveva anticipato le proprie dimissioni già lo scorso autunno, quindi ben prima dell'annullamento dell'evento, disposto solo a poche ore dall'inaugurazione dopo la decisione del governo elvetico di vietare le manifestazioni con più di mille partecipanti.

Mesquita ha lavorato in aziende del settore delle telecomunicazioni, dell'energia e della comunicazione. Il suo mandato è quello di rilanciare un motor show tradizionalmente importante per la sua collocazione nel calendario (in marzo) e per la grande partecipazione di espositori malgrado gli spazi “limitati” più che per la presenza di pubblico (oltre 600.000 nel 2019). Un rilancio difficile per le scelte di quest'anno, ma anche per le possibili ripercussioni della pandemia sugli investimenti dei costruttori.

Per non parlare del format, che ha indotto perfino la potente Vda, la potente associazione dell'industria dell'auto della Germania, a “scaricare” Francoforte e optare per Monaco di Baviera, che ospiterà l'edizione 2021 dell'Iaa. La Fondazione Gims riconosce al nuovo Ceo «spirito imprenditoriale» e «capacità di leadership». E il presidente Turrettini gli augura buon lavoro.