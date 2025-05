Miti e star alla festa della Rossa. Parterre de rois all’inaugurazione della nuova Corporate identity di Ferrari

Il rosso è inconfondibile e si staglia da lontano. Si scorge passati gli archi di via Veneto, a due passi da quella Dolce Vita i cui fasti riecheggiano fino a Villa Borghese, valicando Porta Pinciana e brillando ancora più forte. Il contrasto con il verde dei giardini romani su cui affaccia l’iconico color Ferrari è nitido, indiscutibile, come l’eleganza che trasuda dal rinnovato showroom battezzato da preziose bollicine. Debutto in società della nuova corporate identity del cavallino rampante, la cui serata d’onore porta Roma al centro del mondo con un evento esclusivo a cui l’accesso è possibile solo su invito. E lo spazio al civico 65 di via Pinciana è l’espressione fisica dello spirito Ferrari e si offre alla città come luogo unico, in cui vivere a fondo l’esperienza del marchio. Volteggiano chips di patate viola con spuma cacio e pepe, sablès di polenta con baccalà mantecato e apostrofi croccanti al nero di seppia, rinfrescano le acque aromatizzate al limone e bergamotto e al gusto di rosa.



A fare gli onori di casa Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari con Giovanni Malagò di Samocar, concessionario ufficiale dello storico brand sin dal 1957 e punto di riferimento per i Ferraristi che passano dal Centro Italia. Tanti gli ospiti, protagonisti della società, imprenditoria, cinema e giornalismo. Ecco Gianni Letta tra i primi ad arrivare, mentre scambia già sorrisi e strette di mano Benedetto Vigna, ad di Ferrari. Saluti in terrazza per l’imprenditore Ugo Brachetti Peretti e l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato.

Ci sono Aurelio De Laurentiis giunto con la moglie Jaqueline Baudit e il figlio, Luigi De Laurentiis salutato da Luca Lucheschi, general manager Samocar. Poco dopo ecco Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea. Il produttore cinematografico Marco De Angelis si lascia andare a un momento di musica, affiancando con ironia il percussionista Luca Scorziello in un’improvvisata live. Nell’aria note da “Il Gladiatore”, richiamate dal violino elettrico di Alex Golini, poi il djset di Melanie Estella, mentre gli ospiti apprezzano la drink list studiata. Nella nuova stazione capitolina dal rosso fiammante, elementi analogici e digitali interagiscono accogliendo il pubblico in un luogo che omaggia l’essenza di Casa di Maranello.



Un happening da red carpet in cui la moquette delle grandi occasioni è scura come l’asfalto all’ingresso dei pit-stop mentre il rosso, è appannaggio di fresche rose di maggio della specie più pregiata e ovviamente, dell’iconico marchio di casa. Il rinnovamento dello showroom sottolinea il nuovo corso a livello mondiale dell’identità delle ‘case Ferrari’, progettate per far vivere l’esperienza con il brand per chi luoghi come quello in via Pinciana, sono il primo punto d’approdo e anche il più specializzato per gli amanti del marchio. Le diverse aree dello showroom si focalizzano sul Brand, sull’Heritage e sulla Community Ferrari, creando ambienti in cui apprezzare le qualità di veicoli-gioiello col cavallino in bella vista. Il tutto con la cura di Samocar, concessionaria fondata a Roma la cui storia parte dal primo nome con cui era nota, “Vincenzo Malagò & Co.”, diretta dal cavalier Vincenzo Malagò e la sua famiglia. Da oltre 60 anni quello spirito familiare continua a crescere, affermandosi come sinonimo d’eccellenza nel settore.