SC01, la roadster elettrica cinese prodotta in Italia. Trazione integrale, scatto 0-100 km/h in soli 2,9" e pesa meno di 1.400 kg

Il nuovo costruttore cinese di automobili sportive SC01 Europe ha diffuso le prime immagini dei test su strada della sua vettura ad alte prestazioni alimentata a batteria. La macchina, accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, è stata fotografata nel corso delle verifiche invernali effettuate in Italia. La versione europea della futura hypercar si chiamerà SC01 e avrà caratteristiche e specifiche differenti dalla variante cinese, inoltre sarà sviluppata e prodotta nel nostro Paese, come sottolineato dalla Casa in una nota.

La versione per il Vecchio Continente sarà assemblata in mille esemplari, con inizio consegne al momento previsto nel corso di quest'anno. Oltre all'accelerazione fulminea per ora è stato reso noto solo il peso complessivo che sarà contenuto sotto i 1.400 kg, un dato di particolare rilevanza per un veicolo elettrico. La sua trasmissione a trazione integrale avrà un selettore che permetterà al guidatore di selezionare a piacimento le opzioni trazione 4x4, anteriore o posteriore. «Nata in Cina - chiarisce il comunicato - come concept volto a rappresentare l'idea di una sportiva pura, senza compromessi, SC01 è stata progettata per unire il patrimonio emozionale delle grandi sportive termiche del passato con le potenzialità prestazionali della propulsione elettrica di nuova generazione.

La versione europea di SC01 è oggetto di un percorso di sviluppo dedicato e tecnicamente indipendente. Il programma di validazione dei prototipi per l'Europa è cominciato all'inizio del 2025 e si trova oggi nella sua fase conclusiva». Le vetture verranno vendute utilizzando la formula a «invito» e parte del lotto prodotto verrà utilizzato per partecipazioni nelle competizioni sportive.