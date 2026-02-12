SC01, l'hypercar elettrica cinese sviluppata e prodotta in Italia. Serie limitata di 1.000 esemplari per il mercato europeo

Il concept SC01 anticipa la prima hypercar ad alte prestazioni a batteria che il costruttore cinese sta sviluppando per il mercato europeo. Sviluppata e prodotta in Italia, SC01 nasce con l'ambizione di riportare al centro dell'esperienza sportiva il rapporto diretto tra uomo, macchina e ingegneria. Condividendo una somiglianza nata dal contesto culturale e industriale del nostro tempo, SC01 si inserisce in una tradizione visiva ampia, in cui automobile e aviazione condividono i codici espressivi legati a velocità, potenza ed efficienza. Il concept è quindi il risultato di scelte fatte in prospettiva della funzione prima che della forma.

Secondo quanto dichiarato dal costruttore in un comunicato stampa, l'esterno definito di SC01 differisce in modo significativo dal concept presentato due anni fa in Cina, presentando un design più audace e maturo. Con il motore posteriore che richiede una dissipazione termica particolarmente efficiente, il progetto sfrutta la zona di bassa pressione nella zona posteriore del veicolo per migliorare in modo significativo l'aspirazione del radiatore. Inoltre, collegando direttamente la presa d'aria alla sezione posteriore, si crea un percorso di flusso continuo che genera una fluidodinamica particolarmente favorevole. SC01 sarà prodotta in una serie limitata di 1.000 esemplari destinati al mercato europeo, a sottolineare il carattere esclusivo nonché la filosofia di progetto orientata alla purezza della guida e alla coerenza ingegneristica.