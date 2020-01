Schumacher, foto dell'ex pilota rubate e in vendita a 1 milione. «Scatti macabri»

Foto di Michael Schumacher rubate e in vendita a 1 milione di sterline. È questa la notizia riportata dal tabloid britannico Mirror, secondo il quale il riserbo sullo stato di salute del campione tedesco di Formula1, da 6 anni alle prese con una dura riabilitazione successiva all'incidente sugli sci avvenuto in Francia nel dicembre 2013, sarebbe stato violato da alcuni scatti definiti «macabri». Per il sette volte campione del mondo si tratterebbe di una grave violazione della privacy, avvenuta nonostante il rigido e rigoroso protocollo di riservatezza, nella casa in Svizzera dove sta svolgendo la riabilitazione.

Schumacher. sei anni fa il dramma ma la speranza resta viva. Corinna: «Facciamo di tutto»



La vicenda risalirebbe all'anno scorso, ad oggi nessuna foto è stata pubblicata dai giornali o è apparsa sui social. La moglie di Schumacher, Corinna, si sarebbe subito mossa in difesa della privacy del campione tedesco rivolgendosi ai legali e alle autorità di polizia elvetiche per impedire che le foto vengano pubblicate gettando così ulteriori dubbi sulle reali condizioni di Schumi.