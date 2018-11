Michael Schumacher, la lettera di Corinna: «È un combattente, non mollerà»

La moglie di Michael Schumacher rompe il silenzio e dà notizia delle condizioni dell'ex pilota della Ferrari dopo il grave incidente sciistico che l'ha coinvolto nel 2013. Corinna Schumacher, 49 anni, sposata da 23 anni con Michael, definisce suo marito un «combattente», che «non mollerà». Le dichiarazioni arrivano da una lettera privata inviata dalla donna al musicista tedesco Sascha Herchenbach, che ha composto una canzone per Schumacher dal titolo "Born to Fight", ovvero "nato per combattere".

Schumacher, il mistero della villa di Maiorca

Schumacher, Corinna ed i figli inaugurano una mostra sul campione di F1



Corinna ha particolarmente gradito il regalo e ha deciso di scrivere all'artista una lettera, diffusa da tutti i tabloid internazionali: «Vorrei ringraziarti sinceramente per il tuo messaggio e il bel regalo che ci aiuterà in questo momento difficile. È bello ricevere così tanti auguri gentili e parole piene di buone intenzioni, che sono di grande supporto per la nostra famiglia. Sappiamo tutti che Michael è un guerriero e non mollerà». Sascha Herchenbach, che ha parlato al magazine tedesco "Bunte", ha confessato di non aspettarsi una risposta e che la canzone è stata scritta nel 2014, un anno dopo l'incidente.