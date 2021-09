Scontro tra auto e monopattino a Roma, muore 34enne. Incidente nella notte nel quartiere Trieste

Incidente mortale nella notte a Roma in cui è stato coinvolto un monopattino. È accaduto in via Chiana nel quartiere Trieste. Nello scontro sono stati coinvolti il monopattino e un’ auto. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del monopattino, un cittadino di nazionalità nigeriana di 34 anni che è morto sul colpo. Il conducente della macchina, un 19enne, si è fermato per i soccorsi. Sul posto la polizia locale. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.