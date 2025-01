Scout, i futuri 4x4 elettrici avranno connettività satellitare. Traveler e Terra saranno dotati della nuova interfaccia Community UX

Svelati nello scorso ottobre 2024 con largo anticipo rispetto alla commercializzazione prevista a partire dagli Stati Uniti nel 2027, i fuoristrada elettrici (con range extender) Scout Traveler e Terra saranno presto dotati di connessione satellitare integrata nella nuova interfaccia Scout Community UX. L'annuncio, dato in occasione del Consumer Electronics Show di La Vegas rappresenta un importante passo in avanti nella fruibilità di tutti i servizi connessi di bordo in aree - come quelle tipiche in cui gli appassionati di off-road si spostano con mezzi 'duri e puri' come i 4x4 Scout - che sono privi di copertura 4G o 5G della telefonia mobile. «Per realizzare quello che si può definire il vero Scout - ha commentato Scott Keogh, presidente e ceo di Scout Motors - abbiamo dovuto ascoltare i clienti e progettare uno strumento versatile e contemporaneo».

«Lo abbiamo fatto abbinando un software potente e all'avanguardia con la connettività satellitare in-vehicle a un'interfaccia utente incentrata sulla comunità. Questo per rendere l'esperienza di guida e di proprietà dei nostri clienti piacevole e comoda» L'opzione 'Satellite in-vehicle' sarà disponibile per entrambi i modelli Traveler e Terra e permetterà di essere connessi quando si è fuori dalla rete o si viaggia in aree rurali senza copertura cellulare, per anche per usare il veicolo come hotspot Wi-Fi per la casa, per il cantiere o per il campeggio: La connettività satellitare in-vehicle proposta da Scout, sottolinea l'azienda, sta alimentando una vera Connection Machine. Lo dimostra una ricerca in cui una percentuale di oltre il 70 % degli intervistati ha affermato che la connettività satellitare in-vehicle è importante e che sono interessati a richiedere come optional l'Internet satellitare in-vehicle.