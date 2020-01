Seat Leon, infotainment e sicurezza al top con Xcellence ed FR Pack inclusi nel prezzo

VERONA - Dopo il boom del 2018, in cui la Seat fece registrare 517.600 vetture vendute (la cifra più alta in 68 anni, con un utile al netto delle imposte di 294 milioni di euro e un fatturato record di quasi 10.000 milioni), la casa spagnola del Gruppo Volkswagen sta per annunciare risultati di grande rilievo anche a consuntivo 2019. Tutto ciò è il risultato di forti investimenti sul rinnovamento della gamma, ma anche di politiche commerciali adeguate ai tempi e alle esigenze dei vari Paesi. E proprio in questa ottica va inquadrata l’iniziativa annunciata da Seat Italia all’alba del 2020 e dedicata alla bestseller Leon.

A partire dal primo gennaio sarà possibile acquistare sia la versione berlina, sia la station wagon (denominata Sportstourer) a condizioni particolarmente interessanti: nel prezzo di listino verranno proposti infatti, senza carichi aggiuntivi, dotazioni mirate ad elevare il livello di tecnologia e di sicurezza. «Lo facciamo – informa una nota della filiazione italiana della casa spagnola - per offrire al cliente una configurazione di prodotto sempre più ricca e al contempo chiara, con un vantaggio cliente molto elevato. Questo consente di proporre vetture dalla forte caratterizzazione estetica e dall’equipaggiamento completo, mantenendo un rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo».

L’iniziativa annunciata a inizio 2020 ricalca ciò che è stato fatto nel 2019 per la Leon Black Edition, versione nata su base FR che vanta dotazioni aggiuntive di serie all’insegna di esclusività, sportività e cura dei dettagli. Ed è proprio alla luce dell’esperimento fatto con la Black Edition che da oggi le versioni top di gamma di Leon Hatcback e Sportstourer includono di default Xcellence ed FR Pack senza sovrapprezzo, con contenuti all’insegna di comfort, infotaiment e sicurezza.

L’FR Pack va ad arricchire invece la Leon Black Edition e la versione top di gamma FR di Leon Hatchback e Sportstourer e include sistema di navigazione da 8 pollici, virtual cockpit, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo, Full Link, sistema di accesso e avviamento senza chiave Kessy, Connectivity Box (con sistema di ricarica wireless per smartphone) e videocamera posteriore. Anche in questo caso, per la versione FR e Black Edition di Leon 1.5 TGI 130 cv è disponibile l’FR Pack Metano, che include tutte le dotazioni succitate.

L’Xcellence Pack arricchisce la versione top di gamma Xcellence di SEAT Leon hatchback e Sportstourer con sistema di navigazione da 8", virtual cockpit, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore. La versione Xcellence di Leon 1.5 TGI 130 cv include ora l’Xcellence Pack Metano con schermo da 8” per il sistema di Navigazione, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e videocamera posteriore.