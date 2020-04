Seat Leon, ufficializzati prezzi e listini. Per la quarta generazione della best seller spagnola 4 allestimenti

MILANO - Seat Leon, quarta generazione. Chi ha avuto la fortunata opportunità di scoprirla in anteprima poco prima che il coronavirus imponesse l'alt alla presentazione dinamica di Barcellona esprime un incondizionato e condiviso apprezzamento per la qualità e gli elevati contenuti tecnologici del modello con cui Luca De Meo – come è stato signorilmente e meritatamente ricordato nel corso dell'anteprima stessa – ha chiuso la fortunata (per lui, ma soprattutto per il brand) esperienza al vertice della casa spagnola prima di lasciare il gruppo Volkswagen per prendere le redini (dal 1° luglio) di Renault.

Adesso per la vettura definita la più innovativa nella storia del marchio per i contenuti di connettività, sicurezza e assistenza alla guida al vertice della categoria arriva il momento di affrontare anche in Italia la prova del mercato con l'apertura della prevendita.

La gamma si articola nei livelli di allestimento Style, Business, Xcellence e FR, promettendo a regime un'offerta di motorizzazioni tra le più ampie e articolate del segmento, visto che ai propulsori termici «tradizionali», tutti turbo (Tsi a benzina e Tdi diesel) di ultima generazione, si affiancano le declinazioni alternative a metano, mild-hybrid (eTsi) e ibride plug-in (eHybrid). A seconda dei motori, i cambi possono essere manuali o automatici Dsg a doppia frizione, mentre la variante Sportstourer (station wagon) è disponibile anche con trazione integrale 4Drive.

Nella fase di prevendita la scelta per quanto tra i Tsi, tutti abbinati alla trasmissione manuale, comprende il 3 cilindri 1.0 da 90 e 110 cv e il 4 cilindri 1.5 da 130 e 150 cv. Cambio Dsg, invece, sia per l'eTsi mild-hybrid da 150 cv, sia per il turbodiesel 2.0 da 150 cv ai quali al lancio commerciale che dovrebbe avvenire – vista la situazione il condizionale è d'obbligo – tra fine maggio e i primi di giugno si aggiungerà il Tdi da 115 cv, il motore d'accesso dell'offerta a gasolio abbinato al cambio manuale

In tempi ancora successivi, ma sempre condizionati dalla pandemia che penalizza fabbriche e reti di vendita, sono annunciati il Tgi 1.5 da 150 cv a metano (cambio manuale o doppia frizione), l'estensione della tecnologia mild-hybrid con rete di bordo a 48 Volt al più potente (110 cv) dei 3 cilindri a benzina e la versione 1.4 e-Hybrid con tecnologia plug-in, 204 cv e cambio Dsg.

Il listino per la fase di prevendita parte da 22.200 euro per l'allestimento Style e da 23.850 per il Business, entrambi con il 3 cilindri Tsi da 90 cv. Le versioni «alte» Xcellence e FR possono invece essere ordinate a partire da 25.800 euro con il 3 cilindri Tsi da 110 cv, da 29.300 per l'eTsi mild hybrid e da 30.800 nel caso del turbodiesel 1.5 da 150 cv. Le analoghe declinazioni della Sportstourer comportano un sovrapprezzo di 650 (per Style e Business) o 750 euro (per FR e Xcellence).