Seat, Stein nuovo dg della Comunicazione e “ambasciatore” di VW Group per Spagna, Portogallo e Africa

VERONA - C’era una volta la Seat cenerentola dell’automotive europeo, relegata al ruolo di comprimaria nel gotha del Gruppo Volkswagen. Da tempo è mutata la scena, e sempre più forte, autorevole e rappresentativo è diventato il ruolo dell’azienda spagnola, soprattutto da quando, nel 2015, si è insediato al vertice l’ex manager dei Marchionne boys Luca de Meo. Da allora la crescita è stata costante, con numeri mai visti prima per produzione, vendite, fatturato, per non dire degli investimenti in ricerca e sviluppo e della radicale trasformazione dell’immagine. Una trasformazione che ha accreditato sempre più Seat all’interno della holding tedesca.

E’ in questa ottica che vanno inquadrate la recente nomina di Luca de Meo come “primo rappresentante” del Board di Volkswagen Group in Spagna, e le successive iniziative intraprese dal manager italiano per gestire al meglio il nuovo ruolo del marchio Seat all’interno del Gruppo controllato da Wolfsburg. Tra queste, la nomina di Christian Stein a direttore generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali a livello internazionale per Seat.

Al manager francese è stato affidato anche l’incarico di responsabile delle relazioni istituzionali per tutto il Gruppo Volkswagen in Spagna: sarà dunque una sorta di “ambasciatore”, visto che Seat si occuperà anche del coordinamento delle relazioni politiche e istituzionali per conto del Gruppo VW in Spagna, Portogallo e Nord Africa. L’obiettivo è costruire l’ecosistema della mobilità futura attraverso relazioni con partner e start-up.

«La nomina di Christian Stein a direttore generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali è un riconoscimento al prezioso lavoro finora svolto sotto la sua guida» ha dichiarato de Meo. E ha aggiunto: «La fusione delle due aree sotto un unico direttivo risponde a una necessità logica e strategica ed è finalizzata a continuare a rafforzare il posizionamento di Seat a livello globale e del Gruppo Volkswagen in Spagna».

Christian Stein, 48 anni, francese, è in Seat dal 2011, dopo aver lavorato per PSA in vari paesi. Ha due lauree (Scienze Economiche e Business Administration), parla cinque lingue e, dopo aver guidato il dipartimento Marketing, è passato nel 2015 ai vertici della comunicazione dell’azienda spagnola. Come membro del top management di Seat continuerà a riportare direttamente a Luca de Meo.