Seat Tarraco e Ateca FR, ecco la versione Black Edition. Design sportivo e nuovi colorazioni

BARCELLONA - Una Black Edition per Seat Tarraco e Ateca FR. Per assecondare la tendenza che vede il design sportivo tra gli elementi sempre più decisivi nel processo di scelta della vettura da parte del cliente, la Casa automobilistica spagnola introduce due versioni che strizzano l'occhio a chi cerca la 'velocità' anche nel design. Le due nuove versioni di Ateca e Tarraco sono pensate, fanno sapere da Barcellona, proprio per esaltare eleganza e feeling sportivo. All'esterno, Tarraco FR è caratterizzata da passaruota più ampi, spoiler al tetto, nuovo design degli estrattori posteriori e cerchi da 19" o da 20" con design dedicato. Per la versione FR debutta inoltre un nuovo colore esclusivo, il Cosmo Grey.

Un ulteriore tocco di stile è rappresentato dalla nuova firma Tarraco sul portellone, in rilievo e con il 'lettering' in grafia a mano. In merito al design degli interni, tra gli elementi che caratterizzano l'abitacolo spicca sicuramente il nuovo volante multifunzione in pelle, che debutta proprio con la versione FR di Tarraco e sarà successivamente introdotto su tutti gli altri allestimenti del modello nel corso dei prossimi mesi. Presenti anche sedili anteriori supersportivi Bucket e pedaliera in alluminio. Tarraco FR è disponibile in una gamma di propulsori che include tre motorizzazioni benzina (1.5 TSI 150 CV abbinato al cambio manuale o DSG e 2.0 TSI 190 CV 4Drive con DSG) e tre Diesel (2.0 TDI 150 CV, 2.0 TDI 150 CV 4Drive e DSG e 2.0 TDI 190 CV 4Drive DSG), con prezzi che partono da 36.250 Euro. Anche la gamma di Ateca si arricchisce del nuovo allestimento speciale Black Edition.

Oltre agli equipaggiamenti già previsti per la versione FR di Seat Ateca, la versione speciale Black Edition include cerchi in lega Aneto Black da 19", griglia, cornice anteriore e specchietti esterni in colore nero e bocchette di aerazione, pomello della leva del cambio, cornice del sistema d'infotainment e maniglie delle portiere anteriori in colore nero lucido. Dotazioni che si aggiungono al ricco contenuto di serie dell'allestimento FR, tra cui spicca il sistema di navigazione con display touch da 8", fari full LED, sedili in Ultra microfibra Dinamica nera, mancorrenti al tetto neri e vetri posteriori oscurati. SEAT Ateca FR Black Edtition sarà disponibile in 7 diverse motorizzazioni, di cui tre a benzina e 4 Diesel, a partire da 30.450 Euro chiavi in mano.