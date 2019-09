Seggiolini auto, De Micheli accelera: «Allo studio agevolazioni per dispositivi salva-bebè»

ROMA - Davanti a tragedie come quella del piccolo di Catania morto in auto, la politica non può perdere un minuto di tempo. Sembra che anche la neoministra alle Infrastrutture Paola De Micheli sia di questa opinione. «In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, che consentono di impedire eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, stiamo individuando le modalità attraverso cui incrementare le risorse destinate a favorirne l’acquisto, anche prolungando l’efficacia temporale della misura agevolativa prevista dalla legge istitutiva e dalla legge di bilancio 2019».



Lo ha affermato oggi la ministra delle infrastrutture e trasporti De Micheli in question time sui dispositivi anti-abbandono nelle auto. Lo schema di decreto del Mit per l’individuazione delle specifiche tecnico-costruttive e funzionali per i dispositivi anti abbandono nelle auto, ha ribadito, «è attualmente all’esame del Consiglio di Stato che si pronuncerà il prossimo 26 settembre. Una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, procederò immediatamente alla firma del provvedimento ed ai conseguenti adempimenti».

«Bene l’accelerazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sul decreto che introduce l’obbligo dei seggiolini anti-abbandono, un provvedimento fortemente voluto dalla Lega e bloccato dalla burocrazia. Quanto alla volontà di aumentare i fondi a disposizione delle famiglie per agevolare l’acquisto dei seggiolini, annunciato dal ministro nel corso del Question Time alla Camera, speriamo non si tratti solo di proclami e che vengano rese note a breve cifre e modalità. Stiamo parlando di un’emergenza su cui è necessario intervenire al più presto». Lo ha affermato Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e componente della Commissione Trasporti alla Camera.