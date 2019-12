Serata di gala a Casina Valadier con protagonista la nuova BMW Serie 8 Gran Coupé

ROMA - Riflettori accesi sull’eccellenza a quattro ruote, l’altra sera, a Casina Valadier, al Pincio, per la presentazione della nuova BMW Serie 8 Gran Coupé, che unisce prestazioni sportive eccezionali a design e tecnologia all’avanguardia, portando così trionfalmente il dinamismo nel mondo del lusso. Numerosi gli appassionati, esperti e anche curiosi che hanno voluto festeggiare la nuova nata. E molti pure i nomi noti, dalla conduttrice Angela Melillo a Fulvio Conti, ex presidente Tim, fino a Bernardo Mattarella, AD Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa (Bdm-Mcc).

Non è mancata la politica, da Luciano Nobili, deputato Italia Viva, a Enza Bruno Bossio, deputato PD.

Ad accogliere gli ospiti, in veste di padrone di casa, il Direttore Generale di BMW Roma Gianluca Durante. Al party, vertici delle principali aziende del territorio, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della finanza, dell’accademia, della moda e del design.

La sportiva BMW ha conquistato sguardi e flash, con le sue linee seducenti e i dati di performance sensazionali. Ad accompagnare la presentazione, come si deve a una vera diva, è stata la musica, con le note del violinista elettrico Andrea Casta, che si è esibito durante la serata. Non solo la nuova BMW Serie 8 Gran Coupé. A condividere le attenzioni con la nuova nata, nel cortile esterno della Casina, sono stati anche altri modelli di vetture della casa bavarese del segmento lusso: la BMW X7, la BMW Serie 7 le la BMW Serie 8 Coupé. Grandi applausi e calici alzati per le bellissime a quattro ruote.