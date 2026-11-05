Sergio Marchionne impersonato da Pierfrancesco Favino, ecco la prima foto sul set di Falcon

Quando fu annunciato che sarebbe stato girato un film intitolato Falcon su Sergio Marchionne e sarebbe stato impersonato da Pierfrancesco Favino, tutti ci chiedemmo come il poliedrico attore si sarebbe impossessato del personaggio nel modo che gli è proprio, ovvero in tutto, a cominciare dall’aspetto. Ebbene eccolo finalmente in uno scatto di scena di Falcon, presso lo stabilimento di Mirafiori, il Marchionne di Favino, con lo sguardo, la pettinatura, la postura e soprattutto l’immancabile maglione con il quale il manager italo-canadese era solito apparire.

Ora manca di sentire solo la sua voce, un’altra delle specialità di Favino che, sotto la direzione di Marco Bellocchio – autore anche della sceneggiatura insieme Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli con la partecipazione di Oliviero Del Papa – avrà accanto come compagni di scena come Benedetta Cimatti, Barbara Ronchi e anche Valeria Bruni Tedeschi con il francese Louis Garrel che impersonerà John Elkann.

E sarà proprio il rapporto tra il manager e il futuro presidente di Stellantis uno dei fulcri narrativi della pellicola che avrà come set, oltre che Mirafiori e Torino, Toronto, le cascate del Niagara, altre zone del Nordamrica e anche Roma senza toccare invece Chieti, dove Marchionne è nato, né l’Abruzzo del quale i genitori erano entrambi originari. Il titolo Falcon fa rifermento invece al jet privato con il quale il manager teatino si spostava tra Torino e Detroit dopo la fusione tra Fiat e Chrysler.

Secondo gli autori, Falcon non è il biopic che punta a celebrare il successo di Marchionne come salvatore dell’industria italiana dell’automobile, ma come un thriller finanziario che ha come asse narrativo la dimensione personale del manager teatino con la solitudine e la complessità di un personaggio venuto fuori dal nulla e che ha avuto la responsabilità improvvisa e il coraggio di accettare una sfida drammatica portando la FIAT dall’agonia ad una dimensione globale.

Il film è prodotto da Kavac Film e Rai Cinema insieme a Emotion Network, e arriverà nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution alla fine del 2027, anche se non è stata data ancora una data precisa mentre la foto di Pierfrancesco Favino – appassionato di automobili e da anni ambassador di BMW Italia per iniziative sociali – è stata scattata da Riccardo Ghilardi e arriva nel momento in cui il film viene presentato al mercato cinematografico internazionale in occasione dell'American Film Market di Los Angeles.